O homem que ficou hoje gravemente ferido numa derrocada na praia da Ursa, no concelho de Sintra, morreu após manobras de reanimação.

Um morto em derrocada na falésia da Praia da Ursa

O homem que ficou hoje gravemente ferido numa derrocada na praia da Ursa, no concelho de Sintra, morreu após manobras de reanimação.

A mesma fonte da Câmara de Sintra, no distrito de Lisboa, indicou que o homem é brasileiro, com 40 anos. Segundo fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil, uma cidadã de nacionalidade alemã, também com 40 anos, ficou também ferida com gravidade, tendo sido transportada por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para a base de Figo Maduro, em Lisboa, para seguir para o hospital de São José.

As duas vítimas pertenciam a um grupo, no total de cinco pessoas, estavam a acampar na praia, "numa zona de imenso perigo", no sopé de uma arriba de cerca de 150 metros, como relata o comandante da capitania do Porto de Cascais, em declarações aos jornalistas. Os restantes três elementos do grupo, que não ficaram feridos, saíram do local pelo próprio pé.

De acordo com fonte do INEM, o homem morreu no local.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, pelas 09:50 (hora local) foi dado alerta de "uma derrocada na praia da Ursa".



No local estiveram equipas de resgate em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Serviço Municipal de Proteção Civil também se deslocou ao local, de difícil acesso.

A Autoridade Marítima Nacional coordenou as operações de socorro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.