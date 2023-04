Que futuro terão aquelas três crianças? Como vai acabar aquele jovem engenheiro?

Atentado em Lisboa

Um homem, uma faca e dois homicídios

Sérgio FERREIRA BORGES Ao que parece, a motivação do homicida, Abdul Bashir, de nacionalidade afegã, foi passional. Estaria perdido de amores por uma jovem.

Portugal foi sobressaltado por um ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa que se saldou na morte de duas mulheres e nos ferimentos graves numa terceira pessoa. Para além do homicida que teve de ser baleado, para depois a polícia o manietar.

Ao que parece, a motivação do homicida Abdul Bashir, de nacionalidade afegã, foi passional. Estaria perdido de amores por uma jovem de 24 anos que era responsável pelo seu acolhimento, em Portugal. A parte sentimental da relação, segundo algumas testemunhas, era meramente unilateral, o que levou Abdul a descompensar e deixar-se tomar por um surto psicótico, que o deixou fora de controle.

Ainda no Hospital onde foi operado para desalojar uma bala, confessou à polícia que estava profundamente arrependido do seu acto. Só que, agora, essa contrição vai servir-lhe de pouco.

Isto, no meu entender, foi uma acção terrorista, pelo simples facto de ter aterrorizado quem a ela assistiu. Para a generalidades dos media e até para a polícia, essa classificação de terrorista é descartada, porque não houve motivação política ou religiosa.

Com toda a franqueza, não percebo por que razão os novos conceitos ultrapassam a semântica. Veremos, em tribunal, como se vão passar as coisas e se Abdul Bashir não irá gozar de uma atenuante, pelo seu acto não ser considerado terrorista. Para as famílias das vítimas, essa questão é irrelevante e não pode obstaculizar a justiça.

Abdul Bashir é um caso que merece estudo profundo. Tem 31 anos, é engenheiro de telecomunicações, fugiu do Afeganistão com a mulher e três filhos menores. O primeiro poiso de acolhimento foi na Grécia, onde um incêndio lhe matou a mulher, também ela com escolaridade apreciável.

Da Grécia, veio para Portugal e o seu porto de abrigo foi o Centro Ismaelita que lhe disponibilizou um apartamento em Odivelas e providenciou escola para os filhos. Enquanto isto, ele ia aprendendo Português, no Centro Ismaelita que não lhe conseguiu arranjar um emprego, com a rapidez que as suas necessidades requeriam.

Foi por isto que as conversas com as suas vítimas começaram a azedar. E as reivindicações de Bashir também. Queria, por exemplo, os serviços de uma empregada doméstica que o ajudasse a tratar da casa e das crianças. Um pedido que nunca foi satisfeito, para seu desespero.

Na semana passada, muniu-se de uma faca de grandes dimensões, disposto a roubar a vida, a quem não contribuía para a sua felicidade pessoal. Estava seguro dos seus direitos, sem compreender os direitos dos outros. Depois desta tragédia, sobram perguntas sem resposta. Que futuro terão aquelas três crianças? Como vai acabar aquele jovem engenheiro?

