Mariana Vieira da Silva e Patrícia Gaspar podem ter sido mal aconselhadas, mas isso não as desculpa de falhas políticas tão primárias.

Opinião Portugal 2 min.

Governo português

Um governo de asneira em asneira

Sérgio FERREIRA BORGES Mariana Vieira da Silva e Patrícia Gaspar podem ter sido mal aconselhadas, mas isso não as desculpa de falhas políticas tão primárias.

O peixe pode morrer pela boca, como diz a sabedoria popular. Igual sorte podem ter os políticos, quando falam sem sentido de oportunidade, quer no tempo, quer na substância.

Na semana que há pouco terminou, a ministra da Presidência e a secretária de Estado da Protecção Civil disseram quase a mesma coisa, contribuindo assim para o afundamento de um Governo que tarda em regressar à tona de água.

Depois de uma tragédia que deixou o país em brasa, com especial incidência o Parque Natural da Serra da Estrela, Mariana Vieira da Silva e Patrícia Gaspar apareceram com um discurso desastroso que, tudo indica, foi elaborado pela estrutura de comunicação e estratégia do Governo. O país tinha acabado de perder 100 mil hectares da sua melhor floresta, consumida por uma onda de incêndios, e as duas governantes disseram que a tragédia pode ser aproveitada apara deixar o país e o seu parque florestal, "melhor do que estava".

(…) Costa tem de começar a sondar personalidades que putativamente possam substituir os mais ineptos membros do Governo.

Disseram ainda que "nem tudo correu assim tão mal", como se as coisas pudessem ter acontecido de forma ainda mais severa.

As críticas vieram de todo o lado, sobretudo, das populações mais duramente fustigadas pela tragédia dos incêndios. E os partidos da oposição, cada um à sua maneira, também aproveitaram a oportunidade para zurzir um governo que, dia-a-dia, se põe mais a jeito. Para além dos fogos, o descontentamento geral é provocado pela inflação, o aumento do custo da energia e de todos os produtos essenciais, as perdas salariais de grande parte da sociedade.

Mariana Vieira da Silva e Patrícia Gaspar podem ter sido mal aconselhadas, mas isso não as desculpa de falhas políticas tão primárias e com custos tão elevados para a credibilidade do Governo. Qualquer uma delas pode em breve ser responsabilizada por mais este flop e integrada num grupo que já conta com a Ministra da Saúde (talvez injustamente), o colega das Finanças, a titular da Agricultura, o secretário de Estado da Energia e outros com faltas menos graves que a benevolência geral consegue disfarçar.

A sequência de desastres ministeriais é enorme, como já aqui disse. E pode atirar o Governo para um beco sem saída. O principal responsável por tanta falha é António Costa que ainda não percebeu que tem de mexer na estrutura do executivo, muito antes do que ele próprio desejava. Quero dizer com isto que Costa tem de começar a sondar personalidades que putativamente possam substituir os mais ineptos membros do Governo. Se não for rápido nessa operação de refrescamento, as coisas podem piorar subitamente, provocando custos que ele próprio não deseja.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.