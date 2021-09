Em maio, a rede social bloqueou, temporariamente, a conta do líder do Chega por este ter escrito que tinha vontade de que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fosse decapitado.

Twitter suspende conta de André Ventura

O presidente do partido Chega, André Ventura, tem desde segunda-feira a conta oficial no Twitter suspensa, facto que está a ser denunciado por páginas de movimentos ligados à extrema-direita naquela rede social.

“Conta suspensa. O Twitter suspende as contas que violam as regras do Twitter”, lê-se na página de André Ventura.

Em declarações ao Correio da Manhã, o líder do Chega disse que se tratava da “maior censura e perseguição de que há memória no Portugal moderno”, adiantando que vai “exigir responsabilidades”.

Para Ventura, a suspensão do Twitter “trata-se de cortar vias de comunicação ao líder de um dos maiores partidos políticos portugueses”.

Recorde-se que em maio o Twitter bloqueou a conta de André Ventura de forma temporária, depois de ter escrito que tinha vontade de que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fosse decapitado.

Na altura, a rede social considerou que o líder do Chega violou as regras “contra abuso e assédio”, tendo aplicado uma suspensão da conta por 12 horas.

