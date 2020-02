O agressor está em fuga.

Turista francesa esfaqueada nas costas em Lisboa

A jovem francesa de 21 anos foi esfaqueada numa hamburgueria em Lisboa pouco depois das 18h da última terça-feira. Estava na fila registadora quando foi atacada. Assistida no Hospital de São José, está fora de perigo. A facada abriu-lhe uma ferida pouco profunda mas extensa, com perto de 30 centímetros.

Em fuga, o atacante foi descrito como um homem alto, vestido de ganga e com cabelo curto. As motivações do crime estão por apurar. Além da recolha de testemunhos, já pediu o acesso às imagens de videovigilância do restaurante para identificar o homem.

Sem avançar mais pormenores, a PSP admite que possa sofrer de problemas psicológicos, uma vez que à primeira vista não conhecia a vítima e não teria qualquer motivo para atacá-la.