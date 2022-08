A vítima, de 20 anos, ficou ferida nas costas e no abdómen e foi conduzida ao Hospital de Santo António.

Violência

Turista francês esfaqueado durante assalto no Porto

Lusa A vítima, de 20 anos, ficou ferida nas costas e no abdómen e foi conduzida ao Hospital de Santo António.

Um turista de nacionalidade francesa foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira, no Largo dos Loios, no Porto, durante um assalto perpetrado por três indivíduos, tendo ficado ferido nas costas e no abdómen, adiantou fonte da PSP.

O alerta foi dado perto das 8h e os responsáveis pelo roubo "já foram intercetados" por agentes da PSP.

O ferido, de 20 anos, foi conduzido ao Hospital de Santo António.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.