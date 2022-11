Os tripulantes da TAP aprovaram também uma moção que determina que o atual acordo de empresa deve ser ponto de partida e base para qualquer negociação futura.

Portugal

Aviação

Tripulantes da TAP vão estar em greve no início de dezembro

Os tripulantes da TAP vão avançar com uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro. A decisão foi tomada esta quinta-feira em assembleia geral do Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), disseram fontes sindicais à Lusa.

Num comunicado aos associados, a que a Lusa teve acesso no dia 23 de outubro, a direção do SNPVAC informou que pediu uma assembleia geral para "debater o atual momento da empresa e apresentar as conclusões retiradas pela direção sobre a proposta de AE [Acordo de Empresa] enviada pela TAP, além de deliberar eventuais medidas a tomar - não descartando o recurso à greve".

O sindicato dos tripulantes justifica o pedido de convocatória com os "sistemáticos atropelos" ao Acordo de Empresa em vigor e ao Acordo Temporário de Emergência.

A isso, diz, somam-se a "falta de respeito que a TAP tem vindo a ter perante os tripulantes" e as "mais do que questionáveis decisões de gestão que acabam por ter um impacto direto e indireto" na vida destes trabalhadores.

A situação "culminou mais recentemente com a denúncia do Acordo de Empresa em vigor, acompanhado de uma proposta de AE inenarrável", acrescenta.

Atual acordo de empresa deve ser base para negociação futura

Na assembleia, os tripulantes da TAP aprovaram uma moção que determina que o atual acordo de empresa deve ser ponto de partida e base para qualquer negociação futura, considerando a proposta da companhia aérea “absolutamente inaceitável e manifestamente redutora”.

Em assembleia geral de emergência do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), foi decidido por maioria “manifestar (…) concordância com a decisão da direção de recusar liminarmente a proposta de novo acordo de empresa (AE) apresentada pela TAP".

Os tripulantes subscreveram também "a determinação de recorrer ao atual AE substancialmente melhorado, como ponto de partida e base para qualquer negociação futura, nos termos do considerando acima referido”.

Segundo o comunicado aos associados a que a agência Lusa teve acesso, na moção refere-se que “a proposta apresentada pela TAP, que acompanha a denúncia do atual AE, é absolutamente inaceitável e manifestamente redutora dos direitos e garantias sociais de todos os tripulantes”.

No texto, aprovado com 932 votos a favor, um voto contra e uma abstenção, os tripulantes salientam ainda que a mesma proposta “fica aquém das expectativas criadas pela própria empresa aquando das negociações do Acordo Temporário de Emergência”.

“Entende esta direção, que tal proposta não reúne qualquer tipo de condições, por motivos laborais, económicos e sociais, para ser sequer, discutida”, pode ler-se.

O SNPVAC entende ainda que a contraproposta “deverá ter por base o atual AE, com as atualizações impostas por lei e as necessárias clarificações interpretativas de vários normativos legais”.

Numa outra moção votada hoje, foi aprovado por unanimidade a censura à “gestão que tem vindo a ser adotada pela administração da TAP”, destacando que a gerência tem vindo “a deteriorar as condições de trabalho dos tripulantes de cabine” e rejeitando também “a postura da empresa em protelar a implementação de medidas que poderiam atenuar aquele agravamento”.

Administração diz procurará solução “digna para ambas as partes”

A administração TAP lamentou entretanto a greve marcada pelos tripulantes e garantiu que continuará a trabalhar para um novo Acordo de Empresa digno “para ambas as partes” e que respeite esforço investido pelos portugueses na companhia.

“A TAP lamenta a decisão e continuará a trabalhar com os tripulantes de cabina numa solução de novo Acordo de Empresa para a classe que seja digna para ambas as partes e respeite também o esforço que todos os Portugueses investiram na Companhia”, disse fonte oficial da transportadora aérea, em resposta escrita à Lusa.

