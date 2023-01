O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) reúne-se em assembleia geral de emergência na próxima semana.

Tripulantes da TAP analisam proposta da empresa para evitar greve

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) reúne-se em assembleia geral de emergência em 19 de janeiro, para analisar uma proposta apresentada pela TAP, antes da greve de 25 a 31 deste mês.

"A pedido da Direção, […] convoco os associados da TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SA, para se reunirem em assembleia geral de emergência, no próximo dia 19 de janeiro, às 10h, no Lisbon Marriott Hotel", lê-se numa nota enviada na quarta-feira aos associados do SNPVAC, a que a Lusa teve acesso.

Segundo a mesma missiva, a assembleia vai ter como ponto único da ordem de trabalhos a "apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP".

Tripulantes da TAP avançam com greve entre 25 e 31 de janeiro O mesmo sindicato realizou uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos.

Na segunda-feira, o SNVPAC anunciou que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho na TAP por sete dias, entre 25 e 31 de janeiro, de acordo com uma nota enviada aos associados.

Assim, "dando cumprimento ao deliberado na assembleia geral de emergência de dia 6 de dezembro, ponto 2", que definiu a "marcação de um mínimo de cinco dias de greve a realizar até dia 31 de janeiro em datas definidas pela direção e comunicadas aos associados 24 horas antes da entrada do pré-aviso de greve", o presidente da mesa da assembleia geral da estrutura sindical disse que "foi informado pela direção do SNPVAC que dará amanhã entrada um pré-aviso de 7 (sete) dias de greve, correspondente aos dias 25 a 31 de janeiro, inclusive".

Última proposta foi rejeitada a 29 de dezembro

"Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na assembleia de dia 3 de novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis", indicou, no mesmo comunicado.

A TAP disse que respeita e lamenta a decisão do SNPVAC em avançar com uma greve este mês e assegurou que está a fazer tudo para um acordo.

A assembleia geral do SNPVAC reprovou em 29 de dezembro a proposta da TAP, mantendo a intenção de realizar cinco dias de greve até 31 de janeiro, adiantou, na altura, fonte sindical à Lusa.

Assim, a proposta da administração da companhia foi chumbada, com 615 votos contra, seis a favor e uma abstenção, mantendo-se a possibilidade de avançar com uma greve cinco dias até 31 de janeiro, como tinha ficado decidido na última assembleia do SNPVAC.

Recorde-se que este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 8 e 9 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito milhões de euros.

