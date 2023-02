Pai esbofeteou o filho, de 13 anos, à frente dos colegas após não saber dele durante 1h30. Castigos físicos são puníveis por lei, mas juiz absolveu o português.

Castigos físicos

Tribunal de Lisboa absolve pai que deu bofetada ao filho

Um pai deu uma bofetada no filho, de 13 anos, em público, quando o encontrou após não saber dele durante 1h30, em 2020. O Tribunal da Comarca de Lisboa condenou-o a pagar uma multa de 720 euros. O homem recorreu, e agora o Tribunal da Relação de Lisboa absolveu-o por considerar que "a bofetada foi um castigo leve e proporcional à atitude desrespeitosa do filho".



Uma bofetada ou uma palmada são castigos físicos puníveis por lei em Portugal e no Luxemburgo, razão pela qual este pai foi condenado na primeira instância a esta multa a ser paga a uma taxa de seis euros por dia, durante 120 dias. “O dever de educação dos pais para os filhos não abarca ou inclui a possibilidade de corrigi-los com agressões físicas ou humilhantes”, entendeu a Comarca de Lisboa. Perante os factos apresentados, o juiz da Relação decidiu absolver o pai, numa sentença proferida em janeiro deste ano, justificando o ato com o “desespero pelo desconhecimento do paradeiro do filho”, como se lê no acórdão assinado pelo juiz Carlos Coutinho.

O que aconteceu?

Nesse dia, em outubro de 2020, o pai tinha combinado com o filho que este apanharia o autocarro após o final das aulas, só que o adolescente não apareceu à hora prevista, nem atendeu o telemóvel. Em tribunal, o pai contou que, preocupado, foi à procura dele “à escola e ao campo de futebol adjacente”, tendo-lhe ligado “cerca de 20 vezes sem sucesso”. Decidiu então telefonar à mãe do jovem, “por suspeitas de que o desaparecimento do filho estivesse associado” à progenitora, com quem tinha desavenças devido a um processo de regulação de responsabilidade parentais a decorrer. No telefonema, informou a mãe que iria contactar as autoridades caso o menor não aparecesse.

Só que, logo depois, o jovem ligou finalmente ao pai informando-o de onde estava. “Simultaneamente zangado e desesperado, deu-lhe uma bofetada no rosto” em frente aos colegas. Segundo o homem, foi “um sacudido de moscas”, não tendo o filho “sentido dor” mas sim “vergonha”. O acórdão dá como facto provado de que o adolescente, mais do que a “dor da bofetada”, ficou “incomodado com a humilhação e constrangimento do ato realizado na frente dos amigos”. Contudo, aceitou as desculpas do pai e confirma não ter receio de estar com ele.

Opiniões diferentes

Entendeu a Relação de Lisboa que a conduta do menor desrespeitou o pai, pois já tinha “perdido dois autocarros e mantinha o telemóvel no bolso sem som, não respondendo aos telefonemas do arguido”, o que levou o pai ao “desespero” e a dar-lhe uma bofetada em público. “A punição foi legítima, porque o arguido é pai do ofendido e agiu com a intenção de o corrigir, dada a sua atitude desrespeitosa e desobediente", lê-se no acórdão.

Para a juíza desembargadora a decisão da primeira instância "deveria ter sido mantida", tendo o pai muitas alternativas para corrigir o ato do filho, sem ter “de recorrer à ofensa física”. Ao pai não lhe “assistia o alegado direito de correção através deste castigo corporal físico”, que atingiu a “integridade física do menor” e que não realizou uma “ação educativa enquanto progenitor”.

