Tribunal Constitucional confirma votos nulos da emigração

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu não apreciar a reclamação do PSD que queria que os 35 mil votos nulos da emigração fossem considerados como abstenção. A Comissão Nacional de Eleições vai aprovar os resultados definitivos ainda esta terça-feira.

Fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República confirmou ao Público já ter sido informado da decisão do TC. Na expetativa de que os resultados finais venham a ser publicados ainda hoje em suplemento do Diário da República, Ferro Rodrigues deverá levar à conferência de líderes marcada para as 19h a proposta de que a reunião de verificação de mandatos ocorra na sexta-feira, com a tomada de posse dos novos deputados, afirma o Público. Se assim for, a tomada de posse do Governo deverá ter lugar no sábado, tal como foi já conversado entre o Presidente da República e o primeiro-ministro.



Em causa estavam os diferentes entendimentos que as perto de 100 mesas de voto tiveram na contagem dos boletins. Muitas consideraram válidos os votos entregues sem a fotocópia do Cartão do Cidadão, outras anularam-nos. Facto, é que nunca o número de votos nulos na emigração foi tão significativo. Num universo de 158.252 boletins, 35.331 foram desperdiçados. Em percentagem, os votos inválidos subiram de 10,38% em 2015 para 22,33% em 2019.

