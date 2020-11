Agentes viram confirmadas as sentenças por sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, injuria, denúncia caluniosa e falso testemunho. Um deles vai cumprir prisão efetiva.

Tribunal confirma sentença histórica contra polícias no caso da Cova da Moura

O Tribunal de Relação de Lisboa (TRL) confirmou esta quarta-feira a histórica condenação dos oito polícias da esquadra de Alfragide, na Amadora, que tinham sido condenados por sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, injuria, denúncia caluniosa e falso testemunho.

Os agentes estavam acusados de motivação racista e de recorrer à tortura contra seis jovens da Cova da Moura, dois dos quais da Associação Cultural Moinho da Juventude, distinguida com o prémio de Direitos Humanos, pela Assembleia da República.

Tanto os agentes como as vítimas recorreram da sentença que foi agora confirmada. Os polícias negavam as acusações e os jovens pediam penas mais duras, já que só um dos agentes foi condenado a prisão efetiva.

Ao Contacto, Lúcia Gomes, advogada das vítimas, considerou histórica a condenação, "face a tantos casos que passam sempre impunes". Considerou que "esta é a primeira vez que não passou impune e que há uma confirmação de um tribunal superior". Para a advogada, isto deve servir de exemplo à direção nacional da PSP "para suspender estes agentes passados todos estes anos" e para "olhar seriamente para o problema do racismo dentro da instituição".

O caso remonta a 5 de fevereiro de 2015 quando um jovem do bairro da Cova da Moura, na Amadora, foi detido por ter alegadamente apedrejado uma carrinha da polícia, de acordo com a versão dos agentes que foi desmentida agora pelo tribunal. Um grupo de jovens deslocou-se à esquadra local para saber da situação de Bruno Lopes e acabaram detidos ilegalmente e agredidos. À frente da estação policial, foram baleados e, posteriormente, sequestrados. Posteriormente, os agentes mentiram nos autos para incriminar os jovens. É o que diz a sentença proferida então pela juíza Ester Pacheco. “O que aconteceu foi sem dúvida um grave abuso de autoridade”, destacou a presidente do coletivo de juízes sobre este caso sem precedentes na justiça portuguesa. A magistrada citou ainda o Código Deontológico da PSP e afirmou que o dever da polícia é “proteger a dignidade humana” e que estes agentes “se excederam nas suas funções”.

Em maio de 2019, Flávio Almada, um dos jovens sequestrado e agredido na esquadra da Amadora, declarou ao Contacto que esta sentença já mostrava da parte do Estado “uma pequena vontade de fazer justiça”. Dantes, “nunca acontecia nada, até em casos de mortes estranhas”. Afirmou, ainda assim, que “os tribunais não são algo neutro”, que as penas foram “leves demais” face ao “sofrimento causado às famílias e à comunidade” e que faltava uma mensagem “mais forte à instituição policial”.







