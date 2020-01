Açucena Patrícia tinha 17 anos quando foi atropelada mortalmente, nas Festas da Moita de 2018.

Tribunal condena a 16 anos de prisão condutor que matou irmã de Yannick Djaló

O autor do atropelamento mortal da jovem Açucena Patrícia - irmã de Yannick Djaló -, nas Festas da Moita de 2018, foi condenado a 16 anos de prisão, determinou hoje o tribunal de Almada.



Segundo a sentença, citada pelo Jornal de Notícias, o condutor, Abel Fragoso, foi condenado por um crime de condução perigosa, um de homicídio qualificado e 11 de tentativa de homicídio, já que, além da jovem, que atropelou mortalmente, atingiu também outras pessoas com a sua viatura.

O motivo do crime, apontado pelo tribunal, deveu-se ao sentimento de humilhação do arguido face a agressões que sofrera momentos antes.

"Para lavar a sua honra, acabou por ceifar a vida de uma jovem de 17 anos que tinha um futuro promissor pela frente e apenas estava a divertir-se com os seus amigos", referiu a juíza presidente do coletivo de juízes, Carla Roque, citada pelo jornal.

O tribunal deu como provado que Abel Fragoso, após ter sido agredido na Travessa do Açougue, onde decorria uma festa com cerca de 100 pessoas, foi buscar o seu carro, retirou as baias de segurança na rua de acesso ao centro da localidade e ignorou a ordem de paragem da GNR, irrompendo pelo beco, onde atingiu várias pessoas, entre as quais Açucena Patrício.

A jovem, então com 17 anos de idade, não tinha estado envolvida nas agressões anteriores e festejava com amigos o regresso às aulas no momento em que foi atingida pela viatura.

Além da pena aplicada ao condutor, o tribunal condenou ainda a seguradora do veículo ao pagamento de 80 mil euros a título de indemnização a Yannick Djaló.



Advogado do arguido admite recorrer

O advogado de Abel Fragoso, Pedro Madureira, admitiu recorrer da pena, cuja duração considerou excessiva, para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Para o advogado, os crimes praticados pelo seu cliente deveriam ser qualificados como homicídio simples, com moldura penal é inferior, e não qualificado, como classificaram os juízes na sentença.