Crise Sísmica

Três sismos sentidos em São Jorge nesta quinta-feira

Lusa O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou, nas últimas horas, "três sismos sentidos" pela população em São Jorge, ilha onde a atividade sísmica "continua acima do normal".

Num comunicado publicado na Internet, para um ponto da situação às 10h locais (12h no Luxemburgo), o CIVISA informou que, desde as 22:00 de quarta-feira até às 10:00 de quinta, "foram sentidos três sismos".

"O sismo mais energético" desde o início da crise sísmica continua a ser o de terça-feira, com magnitude de 3,8 na escala de Richter, lê-se no comunicado.

Desde a crise sismovulcânica, que se iniciou há quase duas semanas, o CIVISA identificou "cerca de 221 sismos sentidos pela população".

O CIVISA refere que "continua a acompanhar o evoluir da situação", informando que atividade sísmica que se tem vindo a registar desde a tarde de 19 de março "na parte central da ilha de São Jorge", num "setor compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, continua acima do normal".

O presidente da Proteção Civil dos Açores reiterou a necessidade da população de São Jorge, ilha onde decorre uma crise sismovulcânica, “se manter alerta” para a possibilidade de um sismo de maior intensidade ou erupção vulcânica.

“As pessoas têm de se manter alerta, têm de cumprir com as recomendações das entidades oficiais, manter as suas medidas de autoproteção bem vivas e presentes para as colocar em prática em caso de necessidade”, afirmou o responsável do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

“Temos de estar preparados para um sismo de maior intensidade e que possa trazer danos materiais”, adiantou Eduardo Faria aos jornalistas.





