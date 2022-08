O desabamento aconteceu numa residência privada de um único piso, onde o muro de suporte ruiu sobre outra moradia atingindo estas três pessoas.

Acidente

Três pessoas soterradas no Funchal após desabamento de muro

Lusa O desabamento aconteceu numa residência privada de um único piso, onde o muro de suporte ruiu sobre outra moradia atingindo estas três pessoas.

Uma pessoa ficou totalmente soterrada e duas ficaram enterradas até ao pescoço nos arredores do Funchal, ilha da Madeira, na sequência do desabamento de um muro de suporte de uma casa, informou fonte da Proteção Civil.

A vítima totalmente soterrada é uma mulher com idade entre 60 e 70 anos de idade e as outras duas são um homem e uma mulher entre os 30 e os 40 anos, disse à Lusa o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Funchal.

Bruno Pereira adiantou que uma das vítimas, a mulher com idade entre os 30 e os 40 anos, já foi resgatada com vida e encaminhada para o hospital do Funchal.

O responsável adiantou que os meios de socorro estavam pelas 15:00 já próximos das outras vítimas.

O alerta desta ocorrência, na rua da Ribeira da Ponte, na zona oeste do Funchal, na divisão entre os concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos foi dado pelas 13:40.

O desabamento aconteceu numa residência privada de um único piso, onde o muro de suporte ruiu sobre outra moradia atingindo estas três pessoas.

Para as operações de socorro foram deslocados para o local meios dos bombeiros de Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal, estando alocadas cinco viaturas e 14 bombeiros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.