Três pescadores morreram apanhados por onda em Aveiro

Três pescadores lúdicos morreram hoje afogados quando foram apanhados por uma onda e caíram à água, junto ao molhe norte de São Jacinto, em Aveiro, disse à Agência Lusa fonte da Marinha.





Segundo o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel, o alerta foi dado cerca das 11h (12h no Luxemburgo) por um quarto pescador que se encontrava no mesmo local, mas que não terá caído à água.

"Eles estavam à pesca na ponta do molhe norte quando foram apanhados por uma onda”, disse o mesmo responsável.

Dois dos corpos foram recuperados cerca das 11h15 (12h15 no Luxemburgo) pela embarcação da Polícia Marítima. O terceiro corpo foi recuperado pela Estação Salva Vidas de Aveiro por volta das 13h20 (14h20 no Luxemburgo).

De acordo com informações recolhidas no local, as vítimas eram amigos e residiam nos concelhos de Valongo e Vila Nova de Gaia.

Ao local acorreram meios dos Bombeiros Novos de Aveiro e dos Bombeiros da Murtosa, além de meios aquáticos da Polícia Marítima e da Estações Salva Vidas de Aveiro.