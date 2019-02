Três jovens ficaram hoje feridos com gravidade na cara na sequência de uma desordem envolvendo armas brancas, ocorrida nas imediações da discoteca Urban Beach, em Lisboa, disse à agência Lusa o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Três jovens feridos com gravidade na cara após desordem junto à discoteca Urban Beach

Mais um caso de violência nas imediações da discoteca lisboeta.

Da rixa, que aconteceu pelas 6h30 (7h30 no Luxemburgo), resultaram “três vítimas feridas na cara, aparentando gravidade”, sendo os alegados agressores outros dois jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos.

O Cometlis acrescentou que os suspeitos se colocaram depois em fuga para parte incerta, estando em curso uma investigação para apurar as circunstâncias dos desacatos.

Recorde-se que em novembro de 2017, o Ministério da Administração Interna (MAI) mandou encerrar a discoteca Urban Beach.



Lisboa: Discoteca Urban Beach encerrada pela PSP esta madrugada As autoridades encerraram a discoteca Urban Beach, em Lisboa, na madrugada de hoje, depois do episódio das agressões a dois jovens junto às instalações daquele estabelecimento de diversão noturna, disse à Lusa o administrador do espaço. A violência das imagens é chocante.

A decisão do ministro Eduardo Cabrita surgiu após a divulgação de um vídeo com seguranças do estabelecimento a agredir dois jovens. A ordem de encerramento teve também por base as 38 queixas contra a discoteca Urban Beach apresentadas à PSP desde o início do ano por alegadas “práticas violentas ou atos de natureza discriminatória ou racista".

Também em 2017, foi morto a tiro um segurança da discoteca Barrio Latino, nas proximidades da Urban Beach, levando o ministro da Administração Interna e a Câmara Municipal de Lisboa a reforçar a segurança junto de espaços noturnos.