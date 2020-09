Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) são suspeitos de terem matado um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa.

Três inspetores do SEF acusados de homicídio qualificado de cidadão ucraniano

Redação Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) são suspeitos de terem matado um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa.

Crime de homicídio qualificado em co-autoria e crime de posse de arma proibida. São estes os crimes por que estão acusados três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspeitos de terem matado um cidadão ucraniano nas instalações do aeroporto de Lisboa revela o jornal Público na sua edição desta quarta-feira. Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja, que estão prisão domiciliária desde 30 de março, irão responder por estes dois crimes.

Ihor Homenyuk morreu a 12 de março no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, onde esteve manietado, numa sala, durante 15 horas, de várias maneiras: com fita cola, ligaduras e algemas.

Em agosto passado a viúva de Ihor Homenyuk pediu 230 mil euros de indemnização ao Estado português.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.