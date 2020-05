Logo em segundo lugar, a praia da Comporta só fica atrás da Preveza, na Grécia.

Três das praias mais seguras na Europa são portuguesas

Num verão atípico, marcado pela pandemia, a European Best Destinations divulgou um ranking com as dez “maiores e mais seguras praias para passar o verão em 2020”. Entre as eleitas, há três portuguesas, sendo que uma ocupa o segundo lugar da lista.

Logo depois da Preveza, na Grécia, a praia da Comporta, no Alentejo, está em grande destaque. O extenso areal evita aglomerações e portanto há menos risco de infeção pelo vírus que alterou as rotinas de 195 países, desde que foi sinalizado na China.

Logo em quarto lugar e atrás da Hel Peninsula, na Polónia, surge a praia de Porto Santo, na Madeira. Imortalizada pela música de Zeca Afonso, a Meia Praia, em Lagos, surge em sétimo.

Para eleger o top 10, a European Best Destinations analisou vários parâmetros, entre eles o índice de número de doentes com o novo vírus na região onde as praias se inserem, o tamanho dos areais e a proximidade de hospitais e centros clínicos.

