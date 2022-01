António Costa, secretário-geral do PS, afirmou que "todo o ato eleitoral decorreu com total normalidade"

"Trabalharei com aquilo que for a vontade dos portugueses"

"Todo o ato eleitoral decorreu com total normalidade" e "tivemos uma taxa de participação superior à das anteriores legislativas", afirmou António Costa, líder do PS à chegada ao Hotel Altis, em Lisboa onde vai acompanhar a noite eleitoral. O secretário-geral do PS salientou hoje que se deverá assistir nestas eleições a uma redução da abstenção face às legislativas de 2019 e que houve uma elevada mobilização dos portugueses que “perceberam” a importância deste ato eleitoral.

Fotogaleria. O voto dos líderes políticos Numas eleições marcadas novamente pela pandemia, os líderes dos principais partidos que concorrem nestas legislativas foram exercer o seu direito de voto.

"Desde 1993 dou a cara como candidato a eleições, e já ganhei e perdi eleições", disse o primeiro-ministro português ao início da noite. "Trabalharei com aquilo que for a vontade dos portugueses", acrescentou anunciando que fará apenas um discurso ao serem conhecidos os resultados eleitorais.

Nas suas primeiras palavras perante os jornalistas, o líder socialista salientou que a taxa de participação nestas eleições será superior àquela que se verificou nas legislativas de 2019, “o que significa que deverá assistir-se a uma redução da abstenção”.



“Desejo que esta noite eleitoral seja esclarecedora sobre a governação do país nos próximos quatro anos. Houve uma mobilização muito grande e um elevado sentido cívico dos portugueses. Sentiu-se isso aliás na campanha eleitoral e, aparentemente, traduziu-se nas urnas com uma maior participação cívica”, declarou.

De acordo com o secretário-geral do PS, “os portugueses perceberam que estas não eram mais umas eleições iguais às outras”.

“Eram umas eleições essenciais para o futuro do país”, sustentou.

