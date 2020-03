A empresa que gere o aeroporto do Porto confirmou o caso denunciado pelo Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Aviação civil. Antes dos exames terem dado positivo, a funcionária já estava em quarentena.

Trabalhadora do Aeroporto Francisco Sá Carneiro está infetada

A empresa que gere o aeroporto do Porto confirmou o caso denunciado pelo Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Aviação civil. Antes dos exames terem dado positivo, a funcionária já estava em quarentena.

O caso da trabalhadora infetada foi denunciado pelo sindicato e confirmado minutos depois pela Portway. Antes do exames médicos terem oficializado a suspeita, a funcionária já estaria em isolamento. A empresa que presta assistência em terra aos aviões, passageiros e bagagem, assegura que acionou "de imediato" o plano de contingência, em colaboração com as autoridades de saúde. Acrescenta que "está a fazer todos os esforços possíveis e a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do vírus entre os seus trabalhadores".

Na nota enviada às redações, a empresa garante que está também a avaliar "todos os impactos que esta situação" e compromete-se a fazer um ponto de situação "logo que possível".

É o segundo caso confirmado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, depois de no domingo um candidato à Portway, em "formaçã0 há três semanas" ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

O edifício onde decorria a formação fica separado do edifício principal do aeroporto da zona norte e "vai manter-se fechado até novas indicações". De qualquer forma, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil mostrou "a sua preocupação" já que outros trabalhadores ddaquele edifício "terem estado semanas em contacto com o formando", bem como #outros trabalhadores da Portway que trabalham no aeroporto do Porto e inclusivamente a trabalhar nestes últimos dias junto destes".

Entretanto, a Portway garante que foram contactados todos os formandos e trabalhadores com quem o formando infetado possa ter interagido para que entrem em contacto com o SNS24 e sigam as indicações de forma absolutamente rigorosa".