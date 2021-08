A operação conjunta das autoridades portuguesas e espanholas em Vila Real de Santo António acabou com a detenção de várias pessoas, entre as quais uma idosa de nacionalidade espanhola que encabeçava o grupo.

Tráfico

Portugal. Detenção de mulher de 79 anos que liderava rede de tráfico de droga

A operação conjunta das autoridades portuguesas e espanholas em Vila Real de Santo António acabou com a detenção de várias pessoas, entre as quais uma idosa de nacionalidade espanhola que encabeçava o grupo.

O grupo que usava uma empresa fachada para justificar a chegada dos contentores com o produto ilegal foi intercetado numa operação conjunta entre as autoridades dos dois países, a Guardia Civil, a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária.

Durante a intervenção policial, três pessoas de nacionalidade espanhola foram detidas em Vila Real de Santo António, no Algarve, acusadas de tráfico de droga, segundo o El País, através de informações do Ministério espanhol da Administração Interna.

Entre os detidos, está uma idosa de 79 anos, de Tarragona, na Catalunha, identificada pelas autoridades como a alegada líder desta rede criminosa. Dois homens, de 26 e 60 anos, foram também detidos.

A investigação policial terá começado precisamente depois de detetar que o grupo estava a viajar por diferentes partes de Espanha, especialmente pela Andaluzia, para juntar dinheiro antecipadamente para a sua atividade criminosa. Estes contactos foram feitos com outros grupos de traficantes de droga, neste caso especializados na venda e distribuição.

Estes montantes foram utilizados para cobrir tanto as despesas de armazenamento como as despesas legais da empresa de fachada e a remessa com que se disfarçou a droga. A polícia sublinhou na nota em que relatou a operação que este sistema não é habitual no tráfico de droga.



A colaboração entre as três forças policiais permitiu identificar os três alegados membros do grupo, bem como a localização da sede da empresa, registada em Portugal e cuja atividade declarada era a importação de pedra de coral da República Dominicana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.