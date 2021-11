O outro arguido a receber a medida de coação mais gravosa será o alegado braço-direito do cabecilha da rede criminosa, Wilkar Almeida. Juiz decretou ainda suspensão do exercício de profissão a quatro arguidos, entre eles elementos da PSP e da GNR.

`Operação Miríade´

Tráfico de diamantes. Alegado líder da rede criminosa fica em prisão preventiva

Lusa O outro arguido a receber a medida de coação mais gravosa será o alegado braço-direito do cabecilha da rede criminosa, Wilkar Almeida. Juiz decretou ainda suspensão do exercício de profissão a quatro arguidos, entre eles elementos da PSP e da GNR.

O alegado líder da rede criminosa investigada na ‘Operação Miríade’, Paulo Nazaré, é um dos dois arguidos a ficar em prisão preventiva, entre os 11 que tinham sido detidos, revelou esta quarta-feira fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, o outro arguido a receber a medida de coação mais gravosa será o alegado braço-direito do cabecilha da rede criminosa, Wilkar Almeida.

As medidas de coação decretadas pelo juiz de instrução criminal foram conhecidas ao início da tarde desta quarta-feira, na sequência do interrogatório realizado no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, no Campus da Justiça.

O juiz Carlos Alexandre aplicou também medidas de suspensão do exercício de profissão a quatro arguidos, entre os quais aqueles que exerciam funções na PSP e na GNR.

Ministro da Defesa informou ONU em 2020 sobre suspeitas de tráfico por militares portugueses O ministro da Defesa garantiu que os militares em questão já não se encontravam em missão na República Centro-Africana.

Foi igualmente imposta pelo juiz de instrução criminal a proibição de contactos com os outros arguidos e de ausência do país a oito arguidos, sem especificar os nomes a quem foram aplicadas as respetivas medidas. Os nove arguidos que ficaram sem medida privativa de liberdade viram ser-lhes aplicada a obrigação de apresentações periódicas às autoridades.

A Polícia Judiciária (PJ) executou, em 08 de novembro, 100 mandados de busca e fez 11 detenções, incluindo militares, um advogado, um agente da PSP e um guarda da GNR, no âmbito da Operação Miríade, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais que se dedicava a "obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas”, com vista ao branqueamento de capitais.

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) revelou que alguns militares portugueses em missões da ONU na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como "correios no tráfego de diamantes”, adiantando que o caso foi reportado em dezembro de 2019.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.