O cavaleiro já foi presente a um juiz para primeiro interrogatório. A investigação das GNR terá por base uma denuncia anónima. 18 galgos foram recolhidos pelas autoridades.

Toureiro João Moura detido por maus tratos a animais domésticos

O cavaleiro de 59 anos foi detido esta quarta-feira pela GNR por suspeitas do crime de maus tratos a animais de companhia. De acordo com a imprensa portuguesa, a detenção terá ocorrido por volta das 8h na herdade do rosto da tauromaquia, em Monforte. O Correio da Manhã assegura que as autoridades também levaram consigo 18 cães da raça Galgo Inglês que João Moura utilizava para caça à lebre.

João Moura já foi presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Portalegre para primeiro interrogatório, embora não lhe tenha sido decretada qualquer medida de coação.

De acordo com o Jornal de Notícias, a investigação do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR foi desencadeada por uma denúncia anónima. Para já nem o cavaleiro nem a família vieram a público explicar o sucedido.

O crime deu maus tratos a animais de companhia está previsto no Código Penal e é punido com pena de prisão até um ano ou com uma multa de 120 dias. Dois anos ou pena de multa de 240 dias se os maus tratos culminarem na morte do animal.