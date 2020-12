O cantor publicou uma mensagem "com o coração partido" sobre a "dor" que sente com a perda da filha mais nova, Sara Carreira. Também David Carreira presta homenagem à irmã, num video.

Portugal 2 min.

Tony Carreira fala sobre a perda da filha. "Morri"

Redação O cantor publicou uma mensagem "com o coração partido" sobre a "dor" que sente com a perda da filha mais nova, Sara Carreira. Também David Carreira presta homenagem à irmã, num video.

Tony Carreira fala, pela primeira vez, sobre a morte da sua filha, Sara Carreira, aos 21 anos, vítima de um acidente de automóvel fatal, no passado dia 5 de dezembro. Numa mensagem emotiva, o cantor recorda a sua "princesa", agradece "a todas as pessoas que amaram a minha filha", e todas as mensagens de apoio que tem recebido, no final deseja um "Santo e Feliz Natal" a todos.

A mensagem de Tony Carreira

"É com o coração partido que venho desta forma agradecer a todas as pessoas que amaram a minha filha durante o pouco tempo que viveu entre nós. Quem teve o privilégio de a conhecer e privar com ela sabe o quanto era fácil amá-la. Era uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho. Agradeço cada mensagem de apoio e carinho que recebi e todas as homenagens prestadas à minha princesa. Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor que viverão comigo até ao meu último suspiro! Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…Agradeço, peço, imploro à comunicação social que respeite o luto da minha família. Aproveito para desejar a todos um Santo e Feliz Natal".



A homenagem de David Carreira

Também David Carreira publicou ontem um vídeo de homenagem à irmã nas redes sociais, com palavras de agradecimento pelas mensagens e homenagens póstumas que os portugueses têm feito a Sara Carreira. “Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas”, escreveu o cantor na mensagem do vídeo.

Sara Carreira faleceu num acidente de viação, na A1 perto do Cartaxo, no passado dia 5 de dezembro, quando o seu automóvel onde seguia com o namorado Ivo Lucas, que conduzia o veículo chocou contra um carro acidentado e imobilizado na faixa de rodagem daquela autoestrada. O Ministério Público está a investigar as causas do acidente.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.