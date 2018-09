As seis vítimas mortais do acidente que hoje envolveu duas viaturas de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 8 em São João da Ribeira, Pombal, tiveram morte quase imediata, disse o comandante dos Bombeiros.

Todos os ocupantes das viaturas sinistradas morreram em acidente no IC8

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, disse hoje que quando os primeiros meios chegaram ao local algumas vítimas já não tinham sinais vitais.

"Logo que os primeiros meios chegaram ao local, perceberam que dificilmente iriam conseguir retirar alguém com vida. Os que se conseguiram de imediato avaliar já estavam em paragem cardiorrespiratória. E não encontrámos ninguém com sinais vitais", revelou Paulo Albano, ao salientar que a principal preocupação foi de "imediato tentar perceber se havia alguém com vida e conseguir criar espaço para fazer essa avaliação".

Paulo Albano explicou que desde que os bombeiros chegaram ao local que tinham a certeza que seriam seis vítimas, embora tenha havido a informação de oito pessoas, número avançado "na chamada inicial".

"Mas só depois do desencarceramento e de criarmos acessos às vítimas é que confirmamos as seis vítimas", acrescentou.

O comandante do Destacamento de Trânsito de Leiria da GNR, Daniel de Matos, afirmou à Lusa que um dos veículos envolvidos no acidente tinha sido fiscalizado por uma operação Stop da GNR, cerca de "20 a 30 minutos" antes, não tendo sido detetado "nada de grave".

O tenente Daniel de Matos adiantou ainda que as vítimas são seis homens, seguindo quatro na viatura no sentido Pombal-Figueira e as restantes no sentido contrário.

Foto: Lusa

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação da GNR, que apenas avança o que foi constatado no local: a viatura que seguia no sentido Pombal-Figueira da Foz entrou na faixa de rodagem contrária e colidiu de frente com o outro veículo ligeiro de mercadorias, tendo-o arrastado cerca de 12 metros.

Os veículos, segundo a GNR, pertenciam a duas empresas, uma de construção civil e outra de pavimentos, do concelho de Pombal.

Paulo Albano informou ainda que os trabalhos de desencarceramento foram demorados, uma vez que o embate "provocou deformação em ambos os veículos" e "todo o habitáculo dos passageiros foi destruído".

Paulo Albano informou ainda que no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Pombal, com dois veículos de desencarceramento, duas ambulâncias, um veículo de combates a incêndios urbanos e um veículo de comando.

Presentes na ocorrência estiveram também duas ambulâncias dos bombeiros de Soure, "que acabaram por ser desmobilizadas", e as ambulâncias do INEM e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Fonte do INEM disse à Lusa que os meios de apoio médico das unidades do Centro e do Porto foram para o local para apoio psicológico aos familiares.

Fonte da GNR disse à Lusa que o IC8 encontrava-se encerrado nos dois sentidos, pelas 12:00, esperando-se a qualquer momento a reabertura de forma alternada.