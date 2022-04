Ficou conhecido como o Piratinha do Ar, depois de ter sequestrado o voo doméstico da TAP, Lisboa-Faro, em 1980. O sequestrador e o co-piloto ainda hoje são amigos.

O miúdo que sequestrou um avião da TAP

Luís Pedro Cabral Um dia, quando estava na moda o sequestro de aviões, um jovem português desviou para Madrid um voo doméstico da TAP, Lisboa-Faro. O Piratinha do Ar, como ficou conhecido, levava a arma do pai, queria 20 milhões de dólares e um salvo-conduto para a Suíça. Só queria fugir de casa dos pais, que estavam com problemas conjugais. O sequestrador e o co-piloto desse voo ainda hoje são amigos.

Seis de Maio de 1980. O tempo não estava mau. Se estivesse, não seria possível ver pela janela do avião as mil luzes que se reflectiam ao longo da costa algarvia. O Boeing 727-100, matrícula CS-TBQ, proveniente de Lisboa, fazia a aproximação ao aeroporto de Faro. A bordo, 83 passageiros, 43 dos quais estrangeiros, e sete tripulantes (piloto, co-piloto, operador de sistemas, quatro assistentes de bordo). O voo 131 da TAP tinha partido da Portela ao anoitecer. E, nos 50 minutos que separavam Lisboa da capital algarvia, dadas as óptimas condições atmosféricas, aparentemente sem ocorrências a registar, a não ser talvez a súbita indisposição de um jovem, que viajava sozinho.

O rapaz tinha-se sentado em 1ª classe, nos lugares próximos do cockpit, que era antecedido dos habituais cubículos sanitários dos aviões comerciais. Transportava uma pequena mala e um rádio com colunas, que não era um adereço propriamente raro no início dos anos 80. Nessa época, outra coisa que também estava na moda era o sequestro de aeronaves, embora não fosse tema aconselhável para se ter acima dos 30 mil pés de altitude. A segurança nos aeroportos, sim, já era um subcapítulo perfeitamente discutível no ar ou em terra. Mas isso, não fosse Portugal um país cheio de portugueses, podia ficar para depois. Não tardava muito, os passageiros lá batiam as palminhas consagradas da aterragem, depois pegavam nos seus trapinhos e iam à sua vida. A tripulação tinha só o tempo de um café antes de regressar a Lisboa.

Seria assim, se uma determinada família do Feijó não andasse com alguns problemas conjugais, sem a noção do quanto estes afectavam o seu filho mais novo, que tinha 16 anos, estudava no antigo ensino Propedêutico, que era uma jóia de rapaz e um aluno exemplar, tendo como hobbies a ovnilogia (outra moda do momento) e a aviação. Os aviões não transportam apenas as pessoas. Transportam muitas vezes os seus sonhos. E os mais elaborados planos para os concretizar. Na sua inocência, este jovem tinha o seu perfeitamente delineado: fugir para longe dos problemas. Fugir de casa. Aos 16 anos é-se tão verde quanto era a democracia em Portugal. Dos mais pequenos problemas nascem gigantes irreconciliáveis. Faz parte da dramaturgia da juventude, agora como então. Neste caso, o que estava planeado era uma daquelas coisas que podia mudar a rota de muitas vidas. E, decididamente, a rota daquele avião.

Desculpem lá o mau jeito

"Vamos para Madrid! Vamos para Madrid!" Não era um pedido, era uma ordem, com a autoridade de alguém com uma arma na mão. Rui Rodrigues tinha trazido a arma do pai, escondida numa coluna do seu rádio. Era uma pistola Walter, de calibre 6,35mm. Naquela altura, as medidas de segurança no aeroporto só em casos altamente suspeitos se passavam as bagagens de mão pelo raio-X. A bordo, o cockpit não era como uma fortaleza inviolável, onde os passageiros não têm acesso. Pelo cockpit o rapaz irrompeu minutos depois do avião ter descolado do aeroporto da Portela, trancando a porta atrás de si. Tinha a sua arma em punho, apontada ao operador de sistemas, que era quem ficava mais próximo da porta, avisando que não hesitaria em usá-la, caso alguém esboçasse uma reacção. O operador de sistemas tinha petrificado. Mais à frente, o piloto e o co-piloto demoraram alguns segundos a perceber o que se passava. Foi, aliás, a primeira frase que ocorreu a José Correia Guedes, o co-piloto, que era também o elemento mais novo aos comandos do Bissau, nome de baptismo do Boeing 727, da TAP, que já acusava a idade: "Mas o que vem a ser isto?"

Conforme descreve no seu livro – "O Aviador – Histórias de Uma Vida Passada Dentro dos Aviões da TAP" -, José Correia Guedes, então em início de carreira, disse isto e arrependeu-se quase em simultâneo, percebendo que tinha contrariado o protocolo do bom-senso perante semelhante situação e atraído a si a mira do sequestrador. De certo modo, era um quarteto debutante. Rui Rodrigues nunca tinha andado de avião, os restantes nunca tinham passado por uma situação de sequestro. Fora do cockpit, nem a restante tripulação, nem os passageiros do voo 131 sabiam o que se estava a passar. O voo seguiu a sua rota para o Algarve, mas as autoridades sabiam da ocorrência.

Discretamente, o comandante Coutinho Ramos tinha accionado o dispositivo de alarme para o Controlo de Tráfego Aéreo, sinalizando que aquela aeronave estava sob sequestro, sem que o jovem sequestrador desse conta. Era importante que pensasse que estava no controlo das operações, até para se acalmar um bocadinho, pois ao princípio apresentava-se extremamente perturbado, com a voz algo exaltada e as mãos a tremer como varas verdes. Não era bom indicador, estando o da mão direita no gatilho. Um disparo, nem que fosse acidental, e aquele voo transformar-se-ia numa tragédia, daquelas em que se contam os corpos as razões se encontram dentro de uma caixa preta.

Já que tinha convocado a si a atenção, José Correia Guedes, que calculou que o jovem teria uns 18 anos se tanto, encetou de novo conversa com a voz mais tranquila que lhe era possível, para começar a aferir a têmpera do rapaz e as suas reais intenções. Tratou-o por tu, para nivelar a natural apreensão de quem está na presença de uma farda. Passaram uns minutos até encontrar coragem para abordar de novo o portador da arma, que já não tremia tanto, embora desse os primeiros sinais de cansaço no braço, socorrendo-se do outro para manter a pistola apontada. O co-piloto, sendo o mais novo da tripulação no cockpit, quebrou o gelo que se tinha instalado com a questão número um do manual da afinidade: "Como te chamas?"

A resposta não foi imediata. Era o Rui, o Rui Rodrigues que ali estava com uma arma na mão a desviar aquele avião para desviar a rota da sua vida. As perguntas, mesmo as que pareciam mais inocentes, como aquela, eram naquela circunstância de cristal. No entanto, era de vital importância, que o voo era doméstico, saber o que queria o sequestrador daquele sequestro. À época, havia um pouco de tudo em matéria de sequestros aeronáuticos. Alguns tinham forte componente política, outros era pela libertação de um povo, mas também podia ser alguém desesperado para a ver a namorada. Este rapaz, soube-se desde logo que queria ir para Madrid, mas as suas motivações, assim como as suas exigências, permaneciam ainda ocultas.

Era óbvio que não queria apenas ir para Madrid. Se fosse o caso, tinha comprado um bilhete para Madrid em vez de Faro. Em seu abono, era naturalmente mais caro. Era uma questão de dinheiro, Rui? Era já seguro tratá-lo pelo seu nome, já que o sequestrador respondera a essa pergunta tratando-o igualmente por tu, o que é sempre um sinal positivo depois da informalidade radical com que tinham decorrido as apresentações. Devagar, o pequeno sequestrador lá foi baixando a guarda, embora não fizesse o mesmo em relação à pistola. Só mais para a frente é que José Correia Guedes lhe pediu a gentileza de se sentar e de baixar a arma, que ele pousou sobre a perna direita, sem a largar. Por esta altura já se tinha instalado entre estas duas pessoas uma certa Síndrome de Estocolmo. Muito mais quando o rapaz deixou cair a mais simples, a mais reveladora das frases: "Peço desculpa por esta trabalheira".

No entretanto já tinha feito saber que queria 20 milhões de dólares e um salvo-conduto para a Suíça, mais precisamente para a cidade de Zurique. Comparado, o salvo-conduto seria em teoria a mais razoável das exigências. Quanto a tão avultada verba de resgate, era necessário não menos que um milagre. É que o sequestrador tinha ideia de exigir essa verba à própria TAP. Naquela altura, a situação financeira da TAP só por detalhes não estava exactamente como aquele avião da sua frota. Talvez fosse melhor o rapaz reequacionar a entidade a quem pedir uma soma tão significativa. A TAP, informou o sequestrado ao sequestrador, "não tinha dinheiro para mandar cantar um cego". A solução foi a mais óbvia: teria de ser o Governo a pagar.

Tudo para Madrid

O rapaz sabia umas coisas de aviões. Sabia, por exemplo, que o avião dispunha de combustível de reserva para um voo de emergência, como o que este se tinha transformado. Não colheu, portanto, o argumento de falta de combustível. Mas não fazia ideia da quantidade de questões técnicas que envolvem uma mudança imprevista na sua rota, fosse para Madrid ou para o outro lado do mundo. Durante quase uma hora, o Boeing 727 sobrevoou o aeroporto de Faro. Até que o comandante do avião anunciou que o novo destino daquele voo era o aeroporto de Barajas, Madrid, por motivos relacionados com a meteorologia. Este argumento roçava o inverossímil. Apesar de já ser de noite, a 'temperature outside' estava para lá dos '15 degrees celsius'. A visibilidade era tão nítida que quase se avistava a capital espanhola.

Alguns passageiros já estavam bastante desconfiados e começaram a associar a ausência do rapaz do seu lugar aos acontecimentos, que começavam a ganhar contornos deveras estranhos, em direcção a Barajas. Neste momento, já os botões de pânico saltitavam entre as autoridades portuguesas e espanholas. Era então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, a quem cabia responder a uma questão de 20 milhões de dólares. Em Espanha é uma hora mais tarde. Havia que acordar o dr. João de Sá Coutinho, embaixador português em Madrid, que se dirigiu assim que pôde para a Torre de Controlo de Barajas.

A restante tripulação do voo 131 da TAP já sabia que algo de muito errado se passava. O foi o chefe de cabina, o mais experiente, que achou muito estranho a porta do cockpit se encontrar trancada. Hoje é a regra, naquela altura era a excepção. Por lógica etária, pensou que podia ter acontecido alguma fatalidade com o comandante do avião. Mais desconfiado ficou quando ninguém lhe respondeu pelo intercomunicador interno para o cockpit. Aquele desvio de rota podia enganar o mais incauto dos passageiros, mas não enganou a tripulação. Algo de grave estava a acontecer. Isso era certo.

Às autoridades vizinhas não agradou a notícia que estava a chegar de Portugal um avião sob sequestro, cheio de passageiros. O Boeing 727 foi encaminhado para a zona militar do aeroporto de Barajas, onde já aterrou na madrugada do dia 7 de Maio de 1980, por causa da diferença horária e de alguns atrasos para ganhar tempo para montar um aparato policial digno de um filme, com as forças especiais espanholas prontas para se necessário tomar de assalto o avião e neutralizar com a força e os meios necessários o nosso sequestrador, que já se tinha acalmado, ao ponto de confessar a José Correia Guedes, o seu interlocutor de eleição, que queria apenas fugir de casa, por causa de problemas entre os pais, que ele já não aguentava.

O co-piloto, cada vez mais enternecido pela inocência do seu sequestrador, dizia-lhe para ter calma, que talvez nem tudo estivesse perdido. Era essencial manter a cabeça fria, Rui. Mas o Rui estava sob o tal efeito de achar que já era um caso perdido. À boa maneira portuguesa, José Correia Guedes disse-lhe que o seu pai era juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e que certamente o poderia ajudar caso ele se entregasse. Toda a gente havia de compreender que tudo isto não passava de uma atitude precipitada. O sequestrador hesitava. Sob um clima de enorme tensão, nasceu entre eles uma estranha relação de confiança.

Mal o avião aterrou em Barajas, o rapaz ficou de novo em estado de alerta, exactamente como estava a unidade militar em redor da aeronave, pronta para o que desse e viesse. Nesse momento, o sequestrador pegou no comunicador e informou os passageiros que estavam sob sequestro e que mantivessem a calma que ia correr tudo bem. Fora do cockpit instalou-se o pânico. Depois de revistado o conteúdo da mala de mão do passageiro/sequestrador num ápice se juntaram as peças do puzzle. Um pequeno bloco de notas, uma caneta, uma máquina fotográfica, pouca roupa, e uma suspeita revistas de ovnis. Mau Maria!

Querido sequestrador

Já em pessoa na torre de controlo do aeroporto de Barajas, o embaixador João de Sá Coutinho conduziu as conversações com o sequestrador, usando da mais subtil diplomacia, para evitar o que parecia inevitável: a tomada de assalto do avião. De Lisboa, chegara a notícia que Francisco Sá Carneiro – que na manhã do dia seguinte teria de viajar para Belgrado juntamente com o general Ramalho Eanes, presidente da República, para as cerimónias fúnebres do general Tito – deixou bem claro que não acederia ao pagamento de tal resgate.

No cockpit, o co-piloto exercia igualmente a sua diplomacia, com o rapaz e com as autoridades espanholas, para evitar o pior. Chegaram à conclusão que era necessário um gesto de boa-vontade da parte do sequestrador, que não precisava de saber que o pagamento do resgate estava fora de questão. O assustado sequestrador concedeu a libertação das mulheres e crianças a bordo. O comandante deu ordem para que se abrisse uma porta na parte traseira do avião. Está claro que sairam as mulheres e as crianças e quantos homens puderam.

O sequestrador, que os via a correr em direcção ao refúgio policial, não gostou e mandou fechar imediatamente a porta. Dentro do cockpit, José Correia Guedes fazia a sua parte. Não seria melhor deixar sair todos os passageiros, Rui? Não será melhor voltarmos para Lisboa, para o nosso país, para o nosso cantinho? Passados alguns minutos de tenso silêncio, o sequestrador concordou em libertar os restantes passageiros, assim como os elementos da tripulação no exterior do cockpit. Sairam todos os passageiros, menos um: Mr. Thomas Hallberg, vice-cônsul da Suécia em Portimão que, tal como os restantes elementos da tripulação, fez questão de permanecer no avião. Na prática, tal obrigou as autoridades espanholas a acordar mais um diplomata: o embaixador sueco em Espanha, que acabou por falar ao telefone com o vice-cônsul para lhe dar uma valente descasca na língua-mãe. No cockpit, agora aberto, só se percebeu isso pelo tom.

Nas horas seguintes, deu-se uma estranha inversão a bordo daquele avião. Lentamente abatido pelo cansaço, o sequestrador passou a ser protegido pelos seus reféns. As assistentes de voo achavam que era um rapaz muito querido, os outros demonstravam por ele uma espécie de instinto paternal. O co-piloto, já se sabe, não denotava melhoras na síndrome de Estocolmo, coisa que o único sueco a bordo não sofria.

O único argumento plausível que se arranjava para deixar as autoridades espanholas sossegadas era dizer que o sequestrador exigia combustível nos tanques do avião, para partirem para parte incerta. Aos espanhóis não desagradou essa ideia. Encheram os tanques o mais rápido que puderam, com desejos de 'buena suerte'. O voo não era para parte incerta: o seu destino era Lisboa. O Boeing 727 descolou de Madrid às quatro da manhã, hora portuguesa, com nove pessoas a bordo, incluindo o querido sequestrador, que ainda não cedera a arma, embora já tivesse cedido à razão.

Antes de lhe pedir para entregar a arma, o co-piloto pediu-lhe para ele entregar as balas. O rapaz entregou-lhe cinco balas. José Correia Guedes disse-lhe que percebia de armas e que aquela tinha pelo menos seis. Ele disse-lhe que a última era para ele. Que a Lisboa não chegaria com vida. De novo, o co-piloto chamou-o à terra, tranquilizando-o. Rui Rodrigues acabou por lhe entregar a arma e a última bala que nela se encontrava, que o co-piloto guardou, comunicando para a torre de controlo de Lisboa, que o sequestrador se havia entregado e que a sua arma não tinha munições.

No rota de regresso, o sequestrador deu-llhe o número de telefone da casa dos pais e pediu-lhe que ligasse à sua mãe, que já devia estar para lá de preocupada. No aeroporto de Lisboa, o aparato policial não era menor. A comunicação social, a começar pela RTP, estava presente em massa. Mal chegou, Rui Rodrigues foi entregue à Polícia Judiciária, que o transportou directamente para os seus calabouços após um primeiro interrogatório.

José Correia Guedes chegou a sua casa, em Carcavelos, já depois das cinco da manhã. Cumpriu o prometido. Ligou à mãe do rapaz, dizendo-lhe que não fosse muito dura com ele, coitado, que tinha passado por muito. De seguida, ligou ao seu pai, que lhe aconselhou a entregar as balas logo pela manhã à PJ, o que fez.

Em torno do "Piratinha do Ar", como ficou para sempre conhecido, nasceu um enorme movimento de apoio durante o tempo em que esteve preso preventivamente. Os pais, os professores, os amigos, a sociedade civil e os seus sequestrados, que em tribunal testemunharam em seu favor, pediam mão branda à Justiça. O que viria a acontecer. Rui Rodrigues incorria numa pena de três a oito anos de prisão efectiva, mas acabou por ser condenado a uma pena suspensa. Ao sair do tribunal, foi ele que cumpriu uma promessa. Foi a casa do co-piloto, que já o tinha visitado na cadeia para lhe dar um abraço, para ele o retribuir, com os devidos agradecimentos. José Correia Guedes ofereceu-lhe jantar. E a sua amizade permanece até hoje, quase 42 anos depois. Os dois já não se encontram tanto como dantes, já não falam tanto como dantes.

Não se cumpriu o desejo de ser o co-piloto o padrinho de casamento de Rui Rodrigues, que tem família, carreira e uma vida estável. Mas permanece intacto um pacto que fizeram. Rui Rodrigues não quer falar do sequestro e José Correia Guedes não quer falar do sequestrador. No seu livro chama-lhe R. Para que ele siga a rota do seu anonimato.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

