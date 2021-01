Candidato apoiado pelo partido Iniciativa Liberal conquista 3,19% nestas eleições.

Tiago Mayan afirma que votos na sua candidatura "sinalizam o crescimento da onda liberal"

O candidato presidencial, Tiago Mayan Gonçalves, congratulou-se, esta noite, com o resultado obtido nestas eleições presidenciais, que considera ser um crescimento consolidado de um partido de tradição assumidamente liberal.

Com 3,20% dos votos, em 99% das freguesias já apuradas, o liberal defendeu que estes "sinalizam o crescimento da onda liberal" e do espaço do seu partido, a Iniciativa Liberal (IL), no "contexto político português".

"Avancei porque percebi que havia um espaço político em Portugal que se arriscaria a ficar sem voz nestas eleições (...) A avaliar pelos resultados desta noite parece que tomei a decisão certa", afirmou.

Tiago Mayan procurou distinguir a sua candidatura e os ideais liberais dos partidos tradicionais da democracia portuguesa, mas também rejeitou aproximação a "extremismos".

"Sem esta candidatura, milhares de portugueses teriam sido impedidos de validar uma alternativa liberal, humanista e tolerante", disse.

Na resposta a questões dos jornalistas, Tiago Mayan deixou a porta aberta para a IL jogar no xadrez político português. "Estarei sempre disponível para o que significar tornar Portugal mais liberal", rematou.









