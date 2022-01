As novas medidas anticovid foram apresentadas esta quinta-feira por António Costa e entram em vigor a 10 de janeiro. Saiba quais são.

Portugal 3 min.

Pandemia

Teste negativo continua obrigatório nos voos para Portugal até 9 fevereiro

Paula SANTOS FERREIRA As novas medidas anticovid foram apresentadas esta quinta-feira por António Costa e entram em vigor a 10 de janeiro. Saiba quais são.

O Governo português decidiu prorrogar as medidas especiais em matéria de testagem para efeitos de voos internacionais, até ao dia 9 de fevereiro, devido à variante Omicron, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro durante a apresentação das novas medidas de contenção da pandemia.



Assim, quem viajar de avião do Luxemburgo para Portugal continua a ter de apresentar um teste de rastreio negativo no embarque ou o certificado de recuperação, para quem recuperou da doença há menos de seis meses. Do mesmo modo, mantêm-se as sanções para as companhias de aviação que não garantam o cumprimento desta regra.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre 20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação, entre os 300 e os 800 euros, por não apresentarem teste à chegada. Segundo António Costa, desde 1 de dezembro, foram fiscalizados 1.200 milhão de passageiros e 11 mil voos, que resultaram em contraordenações a cerca de 2.000 passageiros e 40 companhias aéreas por não cumprimento das normas de testagem obrigatória de entrada em Portugal.

Em Portugal, as aulas vão mesmo começar no dia 10, mas há novidades ao nível do isolamento e menos restrições para quem já possui a dose de reforço vacinal.

Aqui ficam as medidas anticovid, em vigor a partir de 10 de janeiro

Isolamento. O isolamento será de 7 dias, e passa a ser aplicado apenas aos casos positivos e seus coabitantes. As pessoas com dose de reforço ficam isentas de isolamento;

Teletrabalho: Regime de teletrabalho obrigatório em todo o território nacional continental até ao dia 14 de janeiro (passará a ser recomendado a partir dessa data);

Escolas. As aulas recomeçam a 10 de janeiro, como previsto. Contudo, a partir desta data deixa de haver isolamento de turmas após a deteção de caso positivo. Nas duas primeiras semanas após o regresso às aulas todos os docentes e não docentes serão testados;

Certificado Digital. A sua apresentação passa a ser obrigatória no acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios;

Apresentação de teste negativo. A apresentação de resultado negativo de teste covid-19 passa a ser obrigatória para acesso a visitas a lares e visitas a doentes internados em estabelecimentos de saúde. Também em grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados, bem como recintos desportivos (salvo decisão da Direção Geral de Saúde);

Isenção de testagem. Quem tenha levado a dose de reforço há mais de 14 dias não precisa de apresentar teste negativo nos locais e atividades que assim o exigem;

Bares e discotecas. Reabrem a 14 de janeiro. É obrigatório teste;

Via pública. Prevê-se a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, com exceção das esplanadas;

Estabelecimentos comerciais. Mantêm-se os limites relativos à ocupação dos estabelecimentos comerciais, ou seja, ocupação máxima indicativa de uma pessoa por cada cinco metros quadrados de área;

As medidas foram apresentadas no dia em que o país registou quase 40 mil novas infeções, nas últimas 24 horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.