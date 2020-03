O Presidente da República não está entre os 35 casos de coronavírus diagnosticados em Portugal. Continua a trabalhar em casa, depois de ter estado em contacto com alunos da Escola de Felgueiras, onde há casos confirmados.

Teste de coronavírus deu negativo mas Marcelo continua em quarentena

O Presidente da República não está entre os 35 casos de coronavírus diagnosticados em Portugal. Continua a trabalhar em casa, depois de ter estado em contacto com alunos da Escola de Felgueiras, onde há casos confirmados.

Os exames clínicos a que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi submetido esta segunda-feira deram negativo para a infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2.

A informação foi avançada na página oficial da Presidência da República ao início da tarde. Apesar de continuar sem sintomas da doença que provoca infeções respiratórias severas o chefe de Estado vai, no entanto e por questões de segurança, manter-se em isolamento.

"Foi negativo o resultado do teste efetuado, ao começo da tarde, ao Presidente da República. Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada", confirma a nota de Belém.



Tal como a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, tem explicado aos jornalistas, o facto do resultado do exame ser negativo, não quer dizer que o Presidente nem outra qualquer pessoa que tenha estado em contacto com um eventual infetado, esteja livre do vírus. Durante o período de incumbação, que se estima ser de 14 dias, os sintomas podem ou não manifestar-se.