Investigação

Terrorista português em fuga. Tem famíla em Viseu e terá vivido em França

Redação Os serviços de informações e a unidade de contraterrorismo da PJ andam a recolher informações nos últimos meses sobre este português (há quem aponte que é luso-francês). A polícia suspeita que tenha viajado de França para a Síria para se juntar ao Daesh.

A ficha do jiadista português que está em fuga há um ano diz que se chama André Cabral, tem 26 anos, família em Viseu e que viveu em França. Mas nada disto poderá ser assim como está escrito - as informações são escassas e incompletas - há quem aponte, por exemplo, que se chama Àlvaro e que é luso-francês, avança a edição deste sábado do semanário Expresso.

De acordo com o jornal português, os serviços de informações e a unidade de contraterrorismo da PJ andam a recolher informações sobre "Cabral" nos últimos meses.

A polícia suspeita que tenha viajado de França para a Síria no final de 2014 ou início de 2015, para se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh).



Fonte próxima da investigação disse ao Expresso que não terá tido um papel de relevo na hierarquia militar do Daesh, nem terá participado nos vídeos onde foram filmadas dezenas de decapitações de “infiéis”. Em causa estará a acusação de pertencer a uma organização terrorista.





