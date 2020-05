Sandro Bernardo deu entrada no hospital de São José com cortes no corpo.

"Tentativa de suicídio". Pai de Valentina está no hospital

O pai de Valentina foi transferido da cadeia anexa à Polícia Judiciária em Lisboa para o Hospital de São José com ferimentos ligeiros. O principal suspeito da morte da criança de 9 anos estava em isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. Foi encontrado com cortes nos pulsos e nos braços pelos guardas prisionais que ativaram o INEM por volta das 11 horas, mais uma no Luxemburgo.

De acordo com os primeiros relatos da imprensa portuguesa, o homem terá partido a sanita da cela e ter-se-à cortado com pedaços de loiça que conseguiu arrancar, naquilo que se pensa ter sido uma tentativa de suicídio falhada. Apesar de continuar internado, não corre risco de vida.

Pai de Valentina arrisca pena máxima O relatório preliminar da autópsia desmente a versão do pai da menina de 9 anos que foi encontrada morta num eucaliptal a cerca de 6 km de casa. Valentina tinha lesões na cabeça e indícios de asfixia.

Indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e violência doméstica contra a filha menor, Sandro Bernardo foi colocado em prisão preventiva pelo juiz de instrução criminal esta terça-feira. Arrisca pena máxima.





