Tem animais? Esta empresa portuguesa permite levá-los para o trabalho

Ana Patrícia CARDOSO Para além de trabalhar com os amigos de quatro patas, há outros benefícios para os trabalhadores desta tecnológica do norte do país. Saiba quais são.

Já imaginou um trabalho em que pode levar o seu animal de quatro patas, em vez de deixá-lo em casa tantas horas à sua espera? É possível numa empresa portuguesa do norte do país.

Em Matosinhos, a tecnológica Cocus anunciou em comunicado esta nova política pet friendly. O objetivo? Deixar os trabalhadores mais felizes. "É amplamente reconhecido que os animais tornam as pessoas mais felizes e saudáveis, consequentemente mais produtivas, por isso, como pet lovers, a Cocus sabe que oferecer a liberdade de trabalhar remotamente na companhia dos amigos de quatro patas, e ao mesmo tempo de permitir que estes acompanhem os seus colaboradores para o escritório sempre que assim o desejarem, é a situação ideal", lê-se no documento.

Além disso, quem tenha animais também pode aderir "sem qualquer custo adicional" a um seguro de proteção para os animais de estimação.



Para a Cocus, "é importante pensar na saúde das suas pessoas de uma forma holística. Salientam-se o seguro de saúde para o colaborador e agregado familiar, o Employee Assistance Program, que visa proporcionar apoio em diferentes áreas da vida do colaborador e também do seu agregado familiar, nomeadamente, suporte psicológico, psicossocial, financeiro, legal e nutricional e ainda com uma linha de apoio confidencial disponível 24h/7".



Parece o local ideal para trabalhar? Mas ainda há mais. Esta não é a primeira política laboral para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Pelo contrário, a Cocus tem implementado vários benefícios em vários campos, para que os 150 trabalhadores possam encontrar um equilíbrio entre o trabalho e vida familiar. Por exemplo, o Flex Office, que permite a todos os colaboradores trabalharem a partir de qualquer lugar em Portugal.

A tecnológica oferece ainda, "no mínimo, 25 de férias com possibilidade de chegar até aos 30 dias de férias por ano, dependendo da antiguidade na empresa", informa o comunicado.

Atualmente, a Cocus está a recrutar para Portugal. Tem 40 vagas por preencher.









