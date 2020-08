A jovem de 18 anos criou uma campanha de angariação de fundos para poder estudar na universidade. A cantora dos Estados Unidos decidiu ajudar.

Taylor Swift doa mais 25 mil euros a estudante portuguesa

Ana Patrícia CARDOSO A jovem de 18 anos criou uma campanha de angariação de fundos para poder estudar na universidade. A cantora dos Estados Unidos decidiu ajudar.

Vitória Mário, uma estudante portuguesa de 18 anos a viver no Reino Unido, precisava de dinheiro para cumprir o sonho de estudar matemática. A jovem criou uma campanha de angariação de fundos para cumprir a meta mas nunca esperou que alguém como Swift soubesse da sua história...e decidisse ajudar.

Vitória vive no Reino Unido com a família há quatro anos. A emigrante portuguesa não está ilegível para um empréstimo que lhe permitisse completar os quatro anos do curso de matemática na Universidade de Warwick, onde foi aceite este anos com boas notas.

"Estou numa posição de incerteza, pois posso não poder frequentar a universidade devido às minhas circunstâncias. Vivo no Reino Unido há 4 anos, depois de emigrar de Portugal para viver com a família em Tottenham. As barreiras socioeconómicas de não ser elegível para empréstimos/subsídios de manutenção devem-se não só ao facto de não ter o estatuto de "Home", mas também ao facto de a minha família ter baixos rendimentos", escreveu na plataforma Go Fund Me.

Contactou mais de 400 empresas a pedir ajuda e não obteve resposta. Criou então a campanha de angariação de fundos e acabou por ter uma surpresa.



"Vitoria, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero oferecer-te a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor", escreveu a cantora, confirmando a doação de 23.373 libras (cerca de 25 mil euros).

Quando a história se tornou pública, outras pessoas quiseram também ajudar, fazendo doações e deixando mensagens como "já sei que atingiste a tua meta, mas usa este valor para beber um copo" ou "adoro ver talentos negros a terem sucesso". A jovem portuguesa pode agora dedicar-se aos estudos sem ter de pensar em dinheiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.