Um bombeiro teve de ser hospitalizado e pessoas retiradas de casa, por precaução. As chamas passaram de Castro Marim para Tavira.

600 bombeiros combatem grande incêndio no Algarve

Cerca de 600 bombeiros portugueses estão a tentar apagar um incêndio que deflagrou na região turística do sul do Algarve nesta terça-feira de manhã, levando à evacuação de cerca de 60 pessoas, declararam os serviços de emergência.

Um bombeiro foi hospitalizado devido a queimaduras e dois outros foram assistidos no local para inalação de fumo, disse à AFP um porta-voz do comando regional da proteção civil.

O incêndio começou na madrugada de segunda-feira no município de Castro Marim, perto da fronteira espanhola, e tinha sido temporariamente contido antes de se reacender à tarde, atingindo à noite um perímetro de cerca de 30 quilómetros e uma área estimada na altura em cerca de 3.000 hectares.

De acordo com os meios de comunicação locais, o incêndio danificou pelo menos um edifício agrícola localizado em colinas cobertas de pomares e arbustos. As chamas espalharam-se então para sul em direção à costa, levando as autoridades a suspender o tráfego na autoestrada que atravessa o Algarve de leste a oeste. Esta estrada permanece fechada hoje de manhã, enquanto o incêndio avançava "com intensidade" numa área de pinhal em direção à cidade de Tavira, disse a proteção civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro confirmou à Lusa que uma das frentes do incêndio “já passou” para o concelho de Tavira, lavrando numa zona onde “há alguns povoados dispersos”, nomeadamente Carrapateira, Nora, Estorninhos e Corte António Martins, junto à estrada municipal 509.

A outra frente mantém-se junto à zona inicial do incêndio, na freguesia de Odeleite, no concelho de Castro Marim.

Portugal. Metade do país sob aviso laranja devido ao calor Évora deverá chegar aos 44ºC este sábado e em mais três capitais de distrito são esperadas temperaturas acima dos 40ºC. Tempo quente vai continuar no domingo apesar da previsão de ligeira descida da temperatura máxima.

Fonte da Câmara Municipal de Tavira disse à Lusa que já tiveram de ser retiradas “algumas pessoas da localidade de Faz Fato”, na União das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira, sem quantificar o número.

O incêndio chegou a ser dado como dominado às 10h20, de ontem, mas sofreu uma “reativação forte”​​​​​​​ durante a tarde com as condições meteorológicas a não serem “muito favoráveis, com muito calor e o vento a fazer algumas projeções”, tinha revelado à Lusa o CDOS de Faro cerca das 16h00.

Nessa altura, a mesmo fonte afirmou que a temperatura, o vento e o tipo de combustível existente no local facilitavam a “rápida propagação das chamas e que iriam procurar “aproveitar o empenhamento dos meios aéreos durante o dia” para combater as chamas.

Catorze pessoas dos lugares de Pero dos Negros, Amendoeira e Marroquil foram retiradas das habitações ainda durante a manhã de ontem preventivamente, e deslocadas para o Centro Comunitário do Azinhal.

Tendo em conta as temperaturas abrasadoras que atingiram Portugal e a vizinha Espanha, bem como outros países da bacia mediterrânica, o governo de Lisboa decidiu na segunda-feira prolongar o alerta de incêndio em vigor desde sexta-feira por 48 horas na maior parte do país.

Os incêndios que se multiplicam em todo o mundo, como nas últimas semanas na Grécia, Turquia e Argélia, estão associados a vários fenómenos previstos pelos cientistas devido ao aquecimento global.

Portugal foi atingido pelos incêndios florestais mais mortíferos da sua história em 2017, matando mais de cem pessoas, mas até agora tem sido um Verão relativamente calmo para os incêndios.







