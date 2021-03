O novo lay-off implica 25% redução horária e salarial. Os pilotos perdem 50%.

TAP suspende contratos de trabalho a partir de abril

Previstos nos acordos de empresa, os cortes salariais para os trabalhadores da TAP avançam com redução de horário já em abril. "Se houvesse acréscimo da redução salarial, não aceitaríamos. Não tendo, não temos nada a impor", relata ao Eco Cristina Carrilho, coordenadora da Comissão de Trabalhadores (CT) da TAP. De acordo com o diário digital económica, a implementação do lay-off vai ser revista todos os meses.

"Este regime de layoff, sendo similar, tem algumas regras diferentes das medidas às quais recorreram de Abril a Novembro de 2020, anunciou a administração da companhia portuguesa.

Em março só há redução do horário de trabalho. Em abril, "poderá haver", cortes salariais de 25% para a generalidade dos assalariados da transportadora aérea portuguesa que podem chegar aos 50% no caso dos pilotos.

Assim, “para o mês de Março de 2021, todos os trabalhadores da TAP estarão abrangidos por uma redução de horário de trabalho numa determinada percentagem: (1) na generalidade das áreas Terra a percentagem será de redução em 25%, apenas com uma única excepção que terá uma redução horária menor; (2) enquanto que no caso do PN [pessoal navegante, ou seja de cabine e cockpit] a redução horária está completamente relacionada com os planeamentos já efectuados; ou seja, cada tripulante terá uma redução horária diferente em função do planeamento já por si conhecido e divulgado”, lê-se numa nota citada pela agência Lusa.

Afetados diretamente pela decisão, os trabalhadores foram informados na sexta-feira. "Não é bom porque tudo o que implique diminuição de direitos laborais nunca é bom, mas foi o possível e é melhor do que se fosse implementado o regime sucedâneo", critica a representante dos trabalhadores. A companhia, entretanto, anunciou que "cada trabalhador será informado amanhã [sábado], dia 27 de Fevereiro, da sua situação concreta em termos do regime/modalidade que lhe será aplicado".

No âmbito do plano de reestruturação, a companhia tenciona cortar 1,4 mil milhões de euros em custos com pessoal, estando prevista a saída de pelo menos 800 funcionários. Para já, 300 já aceitaram as modalidades que substituem o despedimento formal tais como as rescisões por mútuo acordo, as reformas antecipadas e pré-reformas, assim como os modelos de trabalho a tempo parcial e licenças sem vencimento.

