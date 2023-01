TAP. Rota Porto-Luxemburgo vai ganhar mais 6.000 lugares

A partir de abril esta ligação aérea será feita em exclusivo por aviões Airbus 320 com 170 lugares e os preços podem ficar mais baratos.

A companhia aérea portuguesa vai aumentar 16,7% a capacidade de lugares nos voos entre a cidade do Porto e Luxemburgo (OPOLUX), a partir de abril.

A companhia aérea portuguesa vai aumentar 16,7% a capacidade de lugares nos voos entre a cidade do Porto e Luxemburgo (OPOLUX), a partir de abril, informou fonte oficial da TAP ao Contacto.

No total, esta rota vai contar com mais 6.000 lugares, e passa a ser feita exclusivamente por aviões A320, com aproximadamente 170 lugares. Estes aviões já voavam na ligação aérea OPOLUX, mas "estavam combinados com aviões Embraer95, com capacidade para 118 lugares, pelo que o acréscimo da oferta no Verão de 2023 se obtém pela utilização de aviões da frota A320 na rota", explica a fonte oficial da TAP.

As frequências semanais dos voos da TAP entre o aeroporto Francisco São Carneiro e o Findel mantém-se as mesmas, e este acréscimo pode trazer mais uma boa notícia. "O aumento da oferta tende a manter ou até reduzir o custo das passagens", refere ao Contacto a fonte oficial da companhia aérea portuguesa.

"Este aumento do número de lugares oferecidos visa servir melhor os passageiros do Porto e da comunidade portuguesa no Luxemburgo, sobretudo para que os passageiros não sintam os constrangimentos da oferta que se verificavam nos períodos de pico", justifica a TAP.

Reforço nos voos intercontinentais

Além do Luxemburgo, também as rotas do Porto para Paris, Londres, e Funchal vão beneficiar de um aumento de 10% na capacidade de lugares, igualmente com a utilização em exclusivo de aviões A320.

Estes acréscimos fazem parte do reforço da atividade da TAP no aeroporto do Porto para o verão de 2023, com as mudanças a realizarem-se a partir de abril.

Para além do reforço das rotas europeias com maior procura, Genebra e Zurique, a TAP vai inaugurar a rota Porto-Luanda e duplicar os voos intercontinentais a partir do aeroporto Francisco São Carneiro para Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro.

