TAP prevê cancelar até sete voos por dia a partir de 15 de novembro

A TAP vai reajustar a operação de inverno e admite ter de cancelar até sete voos por dia, entre 15 de novembro e 31 de dezembro.

A TAP vai reajustar a operação de inverno e admite ter de cancelar até sete voos por dia, entre 15 de novembro e 31 de dezembro.

"A alteração da operação de inverno vai começar a ser aplicada a partir de 15 de novembro, e até 31 de dezembro, podendo ser cancelados, em média, até sete voos por dia, em ligações com menor ocupação e para as quais existam várias alternativas disponíveis na rede TAP ou em companhias parceiras", refere a companhia aérea portuguesa em comunicado enviado este sábado às redações.

A transportadora portuguesa acrescenta que "os passageiros afetados pelos voos cancelados serão informados diretamente e de forma atempada pela TAP, com indicação da solução de viagem alternativa".

Tripulantes da TAP vão estar em greve no início de dezembro Os tripulantes da TAP aprovaram também uma moção que determina que o atual acordo de empresa deve ser ponto de partida e base para qualquer negociação futura.

O Contacto questionou a TAP sobre se os voos entre Portugal e o Luxemburgo iriam ser afetados durante este período de cancelamento, mas até ao momento não obteve resposta.

No comunicado deste sábado, a transportadora aérea justifica os cancelamentos com "vários constrangimentos", provocados pelos "efeitos da mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa, migração do sistema de controlo aéreo em Marselha, pelo absentismo previsto para o período de Natal e fim do ano e, ainda, por não ter sido possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri".

Para evitar o cancelamento de voos adicionais, a companhia aérea adianta que vai estender o contrato ACMI com a Air Bulgaria.

No início deste mês, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC)afirmou que a TAP pretendia cancelar mais de 400 voos, entre novembro e dezembro, acusando a companhia de culpar os profissionais por causa de licenças de parentalidade.

A confirmar-se a média de sete voos cancelados por dia, de 15 de novembro a 31 de dezembro, são pelo menos mais de 300 as ligações afetadas neste período, que abrange a quadra das festas natalícias, marcada por um aumento do tráfego, como a própria companhia reconhece no seu comunicado.

"A TAP pede desculpas antecipadamente aos passageiros afetados, sabendo a importância que a época do Natal tem para todos os seus clientes, e está a desenvolver esforços para garantir que todos possam fazer as viagens que planearam sem contratempos", remata a transportadora.

Além destes cancelamentos, está também marcada greve dos tripulantes da companhia para os dias 8 e 9 de dezembro.



