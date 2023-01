Medida "transitória" foi a solução encontrada depois da não renovação da frota automóvel. Em vez de BMW, TAP vai manter carros Peugeot.

TAP paga cheque mensal de 450 euros da Uber a diretores

Todos os meses, os administradores e diretores da TAP recebem um cheque de 450 euros para gastar em serviços Uber, plataforma de transportes, avança a imprensa portuguesa esta segunda-feira.

Este montante é forma de compensar os altos cargos pela não renovação da frota automóvel. De acordo com o Correio da Manhã, o processo de renovação de frota foi abortado e os quadros ficaram sem os 50 BMW previstos. A transportadora aérea portuguesa disse ao CM que "a TAP está a rever a sua política interna de mobilidade, pelo que essa [cheque de 450 euros] é uma solução transitória."

Em outubro do ano passado, o contrato de aluguer da nova frota (em que os atuais Peugeot seriam substituídos por BMW) foi cancelado após vir a público e receber várias críticas, nomeadamente, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu "bom senso e contenção".

A administração da TAP tem estado no centro do debate público desde que se tornou público que Alexandra Reis terá recebido uma indemnização de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Reis assumiu funções como secretária de Estado, mas foi demitida à luz dos acontecimentos. A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao caso.

O escândalo levou à demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

