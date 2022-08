O Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao sindicato num processo sobre um erro no cálculo de vencimentos e subsídios de férias que afetou mais de mil pilotos.

TAP obrigada a pagar 50 milhões de euros a pilotos

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil colocou a TAP em tribunal por, durante anos, aplicar uma formula errada no cálculo de vencimentos e subsídios de férias que afetou mais de mil pilotos, durante anos.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deu razão ao sindicato e a TAP vai ser obrigada a pagar 50 milhões de euros a mil pilotos, noticiou o Expresso, em primeira mão, esta sexta-feira.

O caso foi levado à justiça pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) em 2017, com o tribunal de primeira instância e, agora o STJ, a darem razão aos pilotos.

Já em 2010, o SPAC tinha alertado a gestão da TAP para o erro de cálculo que lesava os pilotos, mas a situação não foi alterada. Por isso, sete anos depois moveu um processo contra a companhia aérea.

Fonte do sindicato confirmou à Lusa que foi notificado “no início de julho” e que as conversações com a TAP estão a decorrer “neste momento”.

No início deste mês, mais de 400 pilotos manifestaram-se junto à sede da TAP, em Lisboa, num protesto convocado pelo SPAC para mostrar a insatisfação contra “atropelos, injustiças e à forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos”, como declarou na altura o sindicato.

