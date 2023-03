Em causa o relatório da Inspeção-Geral das Finanças que concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo.

Presidente do Conselho de Administração e a CEO da TAP de saída

O Governo exonerou o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da IGF sobre a saída de Alexandra Reis da companhia, anunciou o ministro das Finanças.



TAP. Alexandra Reis vai ter de devolver mais de 450 mil euros da indemnização A Inspeção-Geral das Finanças concluiu que o acordo celebrado para a saída de ex-administradora da TAP é nulo.

Fernando Medina, que hoje falou em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das infraestruturas, João Galamba, disse ainda que "não haverá lugar a pagamento de indemnizações" aos administradores de saída.

O Governo escolheu Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a Sata, para assumir os cargos.

João Galamba disse ainda que não irá sair toda a Comissão Executiva da TAP atualmente em funções.

O ministro das Finanças defendeu que o Governo adotou as decisões necessárias para o bom funcionamento da TAP e para um “virar de página”, no âmbito do processo que envolveu Alexandra Reis.

“O Governo toma as decisões que considera necessárias para o bom funcionamento da TAP e para um virar de página. A TAP sofreu com este episódio não só uma questão de legalidade”, apontou o ministro das Finanças, Fernando Medina.

A Inspeção-Geral das Finanças (IGF) concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo, adiantou o Governo, que vai pedir a restituição dos valores.

