A companhia aérea nacional TAP foi a transportadora com mais atrasos no mundo, em 2018. De acordo com os últimos dados da consultora especializada no setor da aviação OAG, cedidos à Bloomberg, a TAP teve a maior percentagem de voos atrasados a nível mundial: 42,4% dos voos aterram com pelo menos 15 minutos de atraso.

TAP é a companhia mais atrasada do mundo

A companhia aérea nacional TAP foi a transportadora com mais atrasos no mundo, em 2018. De acordo com os últimos dados da consultora especializada no setor da aviação OAG, cedidos à Bloomberg, a TAP teve a maior percentagem de voos atrasados a nível mundial: 42,4% dos voos aterram com pelo menos 15 minutos de atraso.

Até setembro do ano passado foram "deitados fora, perdidos" 100 milhões de euros, lamentou o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, citado pelo Diário de Notícias, que retoma os dados cedidos à Bloomberg.



No ranking das companhias aéreas com mais atrasos em 2018, seguem-se à TAP a Cebu Pacific (Filipinas), com 41,6% de taxa de atraso, e a Pakistan Internacional (40,6%).



A Norwegian Air e a Czech Airlines são as outras duas companhias aéreas europeias que integram a lista da consultora OAG.



Confira aqui o Top 10 das companhias com mais atrasos:

Fonte: OAG