Disse o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil durante a audição que decorre esta tarde na comissão de inquérito à TAP.

Indemnização

TAP. Diz-se nos corredores que caso de Alexandra Reis “é ponta do iceberg”

Lusa Disse o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil durante a audição que decorre esta tarde na comissão de inquérito à TAP.

O presidente do sindicato de tripulantes de cabine afirmou hoje que, segundo o que se ouve “nos corredores” da TAP, o caso da indemnização à antiga administradora Alexandra Reis “é a ponta do iceberg”.



Na audição que decorre esta tarde na comissão de inquérito à TAP, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarróias, foi questionado pelo deputado do Chega, Filipe Melo, sobre se conhece mais algum caso como o da antiga administradora Alexandra Reis.

“Oficialmente não conheço nenhum, mas o que ouvimos dizer nos corredores [TAP] é que a indemnização de Alexandra Reis é uma ponta do iceberg”, respondeu.

Alexandra Reis perguntou 3 vezes quanto teria de devolver. TAP não respondeu “Continuo a aguardar essa indicação para que se possa proceder à devolução”, disse A ex-administradora da TAP.

Ricardo Penarróias assegura que não diz isto “com muito orgulho” porque achava que este tipo de processos tinha ficado no passado “até pela promessa” que foi feita de uma gestão profissional e transparente.

Admitindo se Alexandra Reis não tivesse ocupado o cargo de secretária de Estado não se conheceria o caso, o sindicalista reiterou que a existência de outras situações “é aquilo que se ouve nos corredores”, ou seja, “oficiosamente é o que se fala”.

A indemnização de meio milhão de euros paga à ex-administradora e ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, foi criticada pelos sindicatos, tendo o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) pedido a demissão dos presidentes do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e da Comissão Executiva, Christine Ourmières-Widener.

Em 06 de março, na sequência das conclusões de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), que funciona na direta dependência do ministro das Finanças, os ministros Fernando Medina e João Galamba anunciaram a exoneração com justa causa dos presidentes da companhia aérea, que foi com a substituição por Luís Rodrigues, que assumiu os dois cargos em 14 de abril.

Em carta aberta ao novo presidente, os sindicatos representativos dos trabalhadores da TAP exigiram o fim dos cortes salariais e a reintegração dos funcionários despedidos, para que seja restabelecida a paz social na companhia aérea.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.