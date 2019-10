A partir de domingo, 27 de outubro, quem desejar pode optar pela nova EconomyXtra que oferece mais espaço e melhores refeições. E é mais cara.

Portugal 2 min.

TAP. Classe económica vai passar a ter dois preços

A partir de domingo, 27 de outubro, quem desejar pode optar pela nova EconomyXtra que oferece mais espaço e melhores refeições. E é mais cara.

A partir de domingo, 27 de outubro, há novidades para quem viajar na companhia aérea portuguesa. A TAP criou uma nova classe intermédia para os voos de médio curso, onde se incluem as ligações Portugal-Luxemburgo: a EconomyXtra.

Na prática, trata-se de uma divisão da classe económica tradicional em duas, com diferenças no conforto e refeições servidas que se refletem no preço final.

A EconomyXtra corresponde aos assentos vermelhos, as cadeiras são reclináveis e mais espaçosas e há mais espaço extra para as pernas, tem encosto de cabeça ajustável e os lugares estão preparados com dispositivos para carregamento de aparelhos tecnológicos.

A nova classe permite ainda ficar nas filas da frente com reserva de lugar e tem refeições melhoradas em relação à outra categoria da Económica: a Economy, onde se incluem os assentos verdes. Esta, além de não dispor das possibilidades referidas para a EconomyXtra e de ter menos espaço para as pernas, vai ter alterações no tipo de refeição servida.

Recorde-se que até aqui, na classe Económica da TAP, os voos de médio curso, dispunham de uma refeição leve, composta,normalmente, por wraps ou sanduíches, queijo, bolachas, produtos de pastelaria ou padaria, além do serviço completo de bebidas.

Com a nova divisão, passa a haver duas realidades: na EconomyXtra serão servidas refeições quentes e bebidas, enquanto na Economy serão distribuídos snacks e bebidas aos passageiros.Contudo, há exceções. Estas duas modalidades estão disponíveis nos voos efetuados por aviões Airbus.

Os voos realizados em aparelhos Embraer e ATR mantém as condições atuais, não havendo divisão da Económica. O mesmo se aplica a algumas rotas específicas.

"Nas rotas de Madrid, Helsínquia, Moscovo, Telavive, Abidjan, Accra, São Tomé e Lomé a refeição na classe económica será igual em ambas as áreas do avião, mantendo-se as restantes vantagens da EconomyXtra", refere o site da companhia.

Tarifas e descontos

Apesar desta divisão, há produtos que incluem automaticamente a viagem em EconomyXtra. São os casos das tarifas Classic ou Plus, TAP Miles&Go Gold e Navigator. As tarifas Discount e Basic passam a ser direcionadas para a classe Economy, havendo, no entanto, a possibilidade de fazer um upgrade e, mediante um valor extra, viajar na nova classe.





Ana Tomás