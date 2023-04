Falta de trabalhadores está na origem do alerta que é dado pelo presidente do Sindicato dos Pilotos.

TAP "cancela 200 voos" já em maio. Verão vai ser "o caos"

A falta de pilotos na TAP vai causar constrangimentos sérios para os passageiros nos próximos meses. Quem o afirma é Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, em entrevista à TVI nesta quinta-feira.

"Avanço já que, em maio, vão cancelar 200 voos devido a falta de tripulação", assegurou o presidente, garantindo que "quando estamos a falar de falta de tripulação, estamos a falar de falta de pilotos e de pessoal de cabine".

Tiago não esconde que o cenário "é preocupante e ainda nem chegámos ao verão. O ano passado foram cancelados mais de três mil voos".

Ao referir-se aos meses de verão, em que são esperados mais voos por conta férias, o líder sindical foi direto ao assunto: "vai ser um caos". Segundo Tiago, a TAP "já contratou empresas externas para assegurar alguns voos porque não tem capacidade".

Ainda assim, prevêem-se meses agitados na companhia aérea portuguesa que está, há meses, envolvida em constantes polémicas, como a indemnização de 500 mil euros para a ex-administradora Alexandra Reis ou as reuniões secretas com a, entretanto, demitida CEO, Christine Ourmières-Windener, onde estariam também um deputado do PS.

Luís Rodrigues tomou posse como presidente do Conselho de Administração (PCA) e presidente executivo (CEO) da TAP na passada sexta-feira.



























O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA) também já tinha afirmado que faltam 200 profissionais nesta área. No último ano, cerca de 70 deixaram a TAP devido às condições laborais da empresa.

