Asas para que vos quero

Numa altura em que a TAP voa no labirinto da reestruturação, em que são mais as dúvidas do que as certezas, aqui se recorda como a companhia aérea portuguesa começou. O grande obreiro foi Humberto Delgado, que acabaria em rota de colisão com Salazar. Foi como aprender a voar sem asas. Salazar ordenou a contragosto a criação da TAP. E não esteve presente na sua inauguração. No último dia de 1946.

Numa altura em que a TAP voa no labirinto da reestruturação, em que são mais as dúvidas do que as certezas, aqui se recorda como a companhia aérea portuguesa começou. O grande obreiro foi Humberto Delgado, que acabaria em rota de colisão com Salazar. Foi como aprender a voar sem asas. Salazar ordenou a contragosto a criação da TAP. E não esteve presente na sua inauguração. No último dia de 1946.

Em finais de 1944, já era previsível o desfecho da II Guerra Mundial. De outro modo, não faria sentido a célebre Conferência de Chicago, a 7 de dezembro, com a presença de todas as nações aliadas, de onde emanaram todas as regras da aviação civil internacional, que vigoram até hoje. Nessa altura, Portugal não se livrou de uma enorme humilhação: dos impérios coloniais, era o único que não tinha uma companhia aérea de bandeira a unir as colónias à Metrópole. Uma daquelas ocasiões que obriga um ditador a tomar uma decisão progressista para evitar a chacota. Salazar tinha tomado essa decisão três meses antes. Mas a TAP ainda procurava asas para voar.



No dia 21 de setembro de 1944, Humberto Delgado, um artilheiro que se havia convertido à causa do Ar, tornando-se piloto-aviador, encontrava-se em tratamento na termas de Pedras Salgadas, onde recebeu um telefonema de Fernando dos Santos Costa, ministro da Guerra, que em nome do Presidente do Conselho o convidava para assumir a direcção do novo Secretariado da Aeronáutica Civil (SAC), criado por decreto no dia seguinte. Missão: criar de raiz um serviço especial de linhas aéreas civis, que colocasse Portugal na vanguarda quando chegasse o pós-guerra. Tranquilizado pelo facto do SAC ficar na dependência directa da Presidência do Conselho, Delgado, então com 38 anos, aceitou o convite. Enviou uma carta a Salazar, para agradecer a deferência e antecipar desde logo um problema sério, entre os muitos que esperava. Como era seu tímbre, não usou meias-palavras: "O lugar é árduo, requer realmente tacto por, na prática, em especial inicialmente, depender das aviações militares de terra e mar para muitos favores".

Delgado punha o dedo na ferida. Como havia de confirmar à saciedade, o Comando-geral da Aeronáutica Militar, na pessoa do brigadeiro Alfredo Cintra, não tinha apreciado estes desenvolvimentos. Quanto mais não fosse, havia perdido o controlo dos voos civis em território nacional, até então sob a alçada da Aeronáutica Militar. O que para a aviação civil significava cooperação, para a avião militar significava ingerência. Humberto Delgado conhecia bem o território que pisava. Da congénere militar aguardava muitas contrariedades. O brigadeiro Alfredo Cintra nunca o desiludiu.

Os sinais que vinham do presidente do Conselho também não se traduziam em grande estímulo. O SAC, que inicialmente era composto por oito funcionários, incluindo o director, fora instalado na Rua do Arsenal, paredes-meias com os alunos da Escola Náutica. Quatro assoalhadas de um escritório improvisado e sem telefonista. Humberto Delgado assumiu funções no dia 4 de outubro de 1944. Nesse mesmo dia, enviou a Salazar a Proposta nº1 do SAC, que procurava estabelecer os fundamentos de cooperação com os ministérios envolvidos. Para resumir: cedência de aviões e de pilotos militares, destinados a tempo inteiro à aeronáutica civil. O remetente sugeria ainda que os militares se apresentassem no SAC para o serviço nos Transportes Aéreos Portugueses. Com subtileza, ficou assim baptizada a TAP. Ficava só a faltar tudo.

Ao SAC cabia todo o planeamento para a criação de linhas aéreas, com ênfase nas linhas africanas, a gestão das matérias de segurança e normas internacionais, o recrutamento e preparação do pessoal, a realização de voos experimentais, o estabelecimento de carreiras aéreas e a sua exploração comercial. Se havia de se começar por alguma coisa, talvez a primeira fosse a de dotar o SAC de instalações, que conferissem dignidade à instituição e permitisse trabalhar quem a representava. Depois de muita pressão, Delgado persuadiu Salazar a comprar um palacete na Avenida da Liberdade. O presidente do Conselho, a custo, acedeu. E o trabalho do SAC passou a dividir-se entre a sua nova sede e o aeroporto da Portela. Delgado impôs ritmos e normas de trabalho, até de higiene. Todos os assuntos relacionados com a aeronáutica civil eram prioritários.

Nenhum podia ficar para depois. Exigia de todos o máximo empenho, rigor e compreensão para as dificuldades e os ventos que sopravam em desfavor. O director do SAC tinha quase desde início um núcleo-duro, que com ele se manteve firme à causa da aviação civil. A maior parte, eram militares de carreira. Humberto Pais, era o seu número dois. Joaquim Trindade dos Santos, mais que um adjunto, era um amigo de Delgado. Humberto Cruz, antigo colega do curso de piloto aviador, um herói do tempo dos raids aéreos. António Quintino da Costa, que tinha o epíteto de "cavaleiro-aviador", era considerado por muitos o grande senhor da Aviação Civil portuguesa. Manuel Weinholtz de Bívar, o responsável pelo desenvolvimento da segurança aérea. Benjamim de Almeida, um "romântico" da aviação, que viria a perder a vida num desastre aéreo. Ainda Luís Tedeschi de Bettencourt, o primeiro piloto-chefe da TAP.

Por muito boa que fosse a cooperação com a Aviação Militar - e era exactamente o oposto -, sem pilotos civis não poderia existir Aviação Civil. Era essa a grande preocupação de Humberto Delgado, já que em Portugal existiam muito poucos e o diretor do SAC insistia num ponto de honra: Transportes Aéreos Portugueses, pilotos portugueses. Isto conduziu ao primeiro choque frontal com comandante-geral da Aeronáutica Militar, o primeiro de muitos. O brigadeiro Alfredo Cintra desde logo mostrou forte relutância para abrir mão de dez aeronaves militares para a aviação civil: quatro Liberators, três Dakotas e três Hudsons. Quanto aos pilotos militares, o brigadeiro entendia estarem mais que aptos para a aviação civil, sem ser necessária formação adicional. Humberto Delgado achava o contrário. Havia que adaptar os pilotos às exigências da aviação civil. Isso exigia formação adequada. E esta deveria ser feita em Inglaterra, estagiando com os melhores. Tinha a intenção de enviar os pilotos seleccionados para a TAP para a British Overseas Airways Corporation (BOAC). O que veio a acontecer.

Reparação de um Boeing 727 pelos serviços mecânicos de manutenção da TAP, em novembro de 1983. Manuel Moura / Lusa Foto: Lusa

Quanto aos aviões, mesmo perante sólidas contrapartidas financeiras, o brigadeiro Alfredo Cintra permaneceu reticente. Não fosse o SAC estar na dependência directa da Presidência do Conselho, dificilmente Humberto Delgado teria a sua frota.

A dado ponto, a Aeronáutica Militar quis mesmo assumir uma posição de concorrência. Na mesma altura em que Humberto Delgado encetou negociações com a BOAC para a reciclagem das tripulações, Alfredo Cintra fez uma viagem de três dias a Madrid, para reunir com o Ministério do Ar espanhol e com os responsáveis da companhia Iberia. Delgado também estava nessa delegação. Mas foi mantido à porta das negociações. Nas suas barbas, a Aeronáutica Militar negociava a primeira ponte aérea entre Lisboa e Madrid. Da reunião entre o brigadeiro Cintra e o general Vigon, ministro do Ar, os espanhóis ficaram com a certeza que era preferível negociar com a Aeronáutica Militar e com a Aeronáutica Civil em separado. Pouco tempo depois, Humberto Delgado recebeu um convite para se deslocar a Madrid. Ao contrário do Comando-Geral da Aeronáutica Militar portuguesa, os espanhóis estavam desejosos de estabelecer laços de cooperação.

Humberto Delgado manteve-se prudente, fiel à ideia de formar as suas tripulações em Inglaterra, mesmo com esta esgotada pela longa guerra, que persistia. Quando a notícia chegou a Espanha, de Espanha chegou uma carta do seu adido do Ar, expressando ao director do SAC "um certo ciúme" por ser a Inglaterra e não a Espanha a cooperar na formação das tripulações portuguesas. Delgado adaptou-se rapidamente a esta nova peça no xadrez. Juntou a diplomacia à estratégia e, sem romper com nenhum, colheu o melhor ambos O esforço titânico do SAC começava a dar resultados. E, no horizonte, começava a ganhar contornos a companhia aérea portuguesa, ainda que os aviões tardassem.

Os maiores entraves, Humberto Delgado sabia, eram internos. Por uma questão de lógica, a aeronáutica militar não tinha nada a ganhar com o desenvolvimento da civil. Pelo contrário, tinha até muito a perder. Era por essa razão que Humberto Delgado esperava e desesperava pelas aeronaves requisitadas para o SAC, pois estas eram absolutamente necessárias para exercícios com as tripulações, antes da sua reciclagem no estrangeiro. Ainda por cima, muitos destes aviões, estavam estacionados na Portela, sob tutela militar. O único avião comercial do SAC que voava era um Dakota.

Por causa deste avião, Humberto Delgado quase perdeu as estribeiras. Em finais de janeiro de 1945 soube por vozes amigas que a Aeronáutica Militar se preparava para "raptar" o Dakota, tendo ordens para o transportar para a Granja do Marquês, onde fica a Escola de Aviação Militar, onde Humberto Delgado em 1927 tinha sido aluno do capitão Francisco Craveiro Lopes.

Delgado comunicou de imediato a situação a Oliveira Salazar, por escrito, solicitando a sua intervenção urgente. Aquele avião não era só um avião. Era o único. Sem ele, todo o trabalho do SAC ficaria em causa. Enquanto o SAC aguardava os três Dakotas prometidos pela Aeronáutica Militar, esta não só não os entregava, como ainda pretendia retirar o único que tinha. Seria um golpe demasiado violento para o futuro da aviação civil portuguesa. Nessa noite, Salazar telefonou para sua casa. No dia seguinte, o problema estava resolvido e o avião ficava onde estava. Delgado nunca soube como. Mas foi informado que, em vez de receber três Dakotas ao abrigo dos acordos de cooperação, só iria receber dois. O director do SAC não era homem de esperar sentado. E, de tanto pressionar, acabou por provocar a intervenção directa do ministro da Guerra, que prometeu desbloquear o assunto em poucos dias. O que fez.

No dia 14 de março de 1945, o SAC criou oficialmente a secção dos Transportes Aéreos Portugueses. A Proposta nº 1 conhecia finalmente verdadeiro despacho. Ainda nesse mês, os tão aguardados aviões foram entregues à Aeronáutica Civil. No entanto, foi no Dakota, que não chegou a sair da Portela, que no Verão se lançou a primeira carreira experimental entre Lisboa e Porto, voos grátis, que deram muito assunto na imprensa. Movido pelo entusiasmo, algumas vezes Humberto Delgado brincava com o ditador, chamando-lhe seu Ministro do Ar. Mas este ministro do Ar tinha a particularidade de ter genuína aversão aos aviões. Na dura batalha pela criação das companhia aérea portuguesa, nunca deu sinais de partilhar aquele entusiasmo.

Quanto mais o tempo passava, mais a relação do Presidente do Conselho e do director do SAC se detriorava. Mas nem isso punha em causa a missão de Humberto Delgado, que tinha como expoente a criação das Linhas Aéreas Imperiais, com destino a África. Não seria com os aviões "cedidos" pela Aeronáutica Militar, pois estes nunca levantaram voo. A frota imperial da TAP, incluindo o Dakota de estimação, seria constituída por mais três Douglas Dakota, bimotores, que Humberto Delgado comprou nas sobras americanas da guerra, numa viagem aos EUA, na primavera de 1945. As aeronaves seriam transformadas na Canadair para fins civis. No mais tardar, o director do SAC esperava ter esses aviões pelo Natal, para avançar de pronto com as viagens experimentais para as colónias, a tempo de se evitar a época das chuvas.

Foto: Reuters

Os atrasos na entrega dos aviões sucederam-se. Parecia sina. De novo, Humberto Delgado desesperava por aviões. No Natal, teve notícias, mas não eram boas. Um dos aviões despenhara-se e ficara totalmente destruído. Um revés enorme, que só com um golpe de astúcia teria solução. Delgado pensou que a melhor forma de compensar este contratempo, capaz de adiar por largos meses as primeiras viagens para África, era integrar nas fileiras da companhia aérea um piloto de pergaminhos comprovados, que estivesse disposto a ganhar menos para entrar na TAP e na história da aviação civil portuguesa.

Chamou o seu homem de confiança e entregou-lhe um bilhete, com uma morada. Foi entregue por mão própria ao comandante Manuel Maria Rocha, piloto civil de "gema", com mais de 8 mil horas de voo e mais de 2 milhões de quilómetros de tarimba no continente africano. Na altura, estava ao serviço da SABENA, companhia aérea belga, fazendo a ligação entre a Europa e o Congo Belga. O comandante Rocha aceitou o convite. Seria ele o primeiro comandante da Linha Aérea Imperial. Foi uma decisão determinante, pois a sua presença acelerou um processo que prometia atrasar-se muito.

Porém, havia que gerir esta contratação com pinças. Os onze pilotos que entretanto tinham chegado de Inglaterra, reciclados de fresco, achavam que um deles seria o primeiro comandante das linhas do império.

Os aviões americanos só chegaram ao aeroporto da Portela a meio de fevereiro de 1946. E Humberto Delgado apressou-se a assinar o despacho clarificador: Manuel Maria Rocha era o comandante incumbido da primeira viagem experimental a África, marcado desde logo para as 14 horas do dia 24 de março. Rui de Barros Brito, era o segundo piloto. O navegador era Abel Rodrigues Mano. O voo partiu de Lisboa, fez a primeira escala na capital marroquina, seguiu para a Mauritânia, desceu África. E, às 14h30 do dia 27 de março, aterrou em Luanda, Angola, seguindo depois para Lourenço Marques, actual Maputo, Moçambique.

Depois deste voo, a TAP só realizou mais dois de caráter experimental, contrariando a opinião de muitos especialistas, que aconselhavam muitas mais antes do passo de gigante que era a carreira regular. O comandante Manuel Maria Rocha seria a peça-chave para que esse passo fosse possível em tão pouco tempo. Um milagre aeronáutico. Nove meses depois da primeira viagem experimental, a TAP tinha o orgulho de inaugurar a sua Linha Aérea Imperial. Contabilizando ida e volta entre Lisboa, Luanda e Lourenço Marques, com várias paragens africanas, 25 mil quilómetros em dez dias. Simbolicamente, Humberto Delgado marcou a inauguração para o dia 31 de dezembro de 1946. No aeroporto da Portela foram notadas duas ausências de vulto: Óscar Carmona, então presidente da República, alegou razões de saúde. Salazar não apresentou qualquer desculpa para faltar. Pelas 14h00, o Dakota foi-se embora.

No dia 4 de janeiro de 1947, Humberto Delgado pediu a exoneração do cargo que Salazar lhe havia confiado. Salazar tinha decidido retirar o SAC da dependência directa da Presidência do Conselho, para ficar sob a alçada do recém-criado Ministério das Comunicações. Na prática, condenou o SAC à extinção Estes dois homens afastaram-se desde aí. Mas a sua rota, como sabemos, era de colisão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.