Com a pandemia, a companhia aérea deixou de servir refeições ligeiras, 'snacks' e bebidas gratuitamente nas classes económicas, passando a vendê-las a bordo. Viagens incluem Luxemburgo-Portugal.

Viagens

TAP acaba com refeições em classe económica para viagens de médio curso

Com a pandemia, a companhia aérea deixou de servir refeições ligeiras, 'snacks' e bebidas gratuitamente nas classes económicas, passando a vendê-las a bordo. A medida deverá manter-se.

A TAP deverá deixar de servir bebidas, refeições ligeiras e "snacks" gratuitos a bordo, nas viagens de classe económica de média curso. A medida, que foi implementada durante a pandemia, está para ficar, segundo avançou o Expresso, no final da última semana. A medida inclui assim as viagens entre o Luxemburgo e o Grão-Ducado.

Segundo o jornal, com a crise sanitária e as medidas de combate à covid-19, a companhia aérea portuguesa deixou de oferecer este serviço e não o retomou com o levantamento das restrições, alegando que segue aquela que é uma tendência generalizada na indústria da aviação, também praticada nas antigas companhias de bandeira.

Tal como acontece com as low-cost, estes produtos são agora pagos. Por outro lado, a empresa argumenta que esta nova gestão da comida e das bebidas servidas a bordo, permite proporcionar uma maior oferta aos passageiros. "A TAP adotou há mais de um ano esta prática [serviço de vendas a bordo (OnBoard Retail)] que se generalizou na indústria, que traz não só um leque de escolhas mais amplo, como também uma redução do desperdício alimentar", explicou fonte oficial da companhia ao jornal português, acrescentando que os menus agora disponíveis, e que incluem sanduíches., tostas e hambúrgueres, "foram concebidos em torno das preferências e dos pedidos mais frequentes dos passageiros".

TAP. Classe económica vai passar a ter dois preços A partir de domingo, 27 de outubro, quem desejar pode optar pela nova EconomyXtra que oferece mais espaço e melhores refeições. E é mais cara.

O serviço de vendas a bordo da TAP está disponível nos voos para a Europa a partir de Lisboa, à exceção de destinos como o Porto, Faro, Madrid, Málaga e Sevilha, e nas ligações para o Norte de África e Cabo Verde, nos quais a companhia não disponibiliza esse tipo de serviço a bordo para as classes económicas.

Recorde-se que no final de 2019, a TAP já tinha dividido a classe económica em duas tarifas, atribuindo diferentes serviços, nomeadamente na oferta de comida e bebidas, e condições as respetivos lugares.



Apesar destas alterações, nos voos de longo curso e na classe executiva, a transportadora mantém o serviço habitual.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.