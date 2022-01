Tancos. Os três condenados no processo de roubo de armas

Autor confesso do furto de armas dos paióis de Tancos foi condenado a oito anos de prisão. Antigos responsáveis da PJ Militar foram condenados a penas suspensas.

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi absolvido, esta sexta-feira, no processo de Tancos, mas houve três condenações.

O autor confesso do furto de armas dos paióis de Tancos, João Paulino, foi condenado a oito anos de prisão pelos crimes de terrorismo e tráfico de estupefacientes no Tribunal Judicial de Santarém.

João Paulino foi condenado a seis anos de prisão pelo crime de terrorismo e a cinco anos e seis meses de prisão pelo crime de tráfico de estupefaciente, resultando, em cúmulo jurídico, na pena única de oito anos de prisão.

João Paulino foi acusado pelo Ministério Público, num despacho confirmado pelo juiz de instrução criminal, de seis crimes: detenção de cartuchos e munições proibidas e, em coautoria com outros arguidos, de dois crimes de associação criminosa, um crime de tráfico e mediação de armas, um crime de terrorismo e outro de tráfico e outras atividades ilícitas.

Tancos. Ex-ministro da Defesa Lopes Azeredo Lopes absolvido Azeredo Lopes, que se demitiu do cargo na sequência do processo, estava acusado e pronunciado por quatro crimes.

Além do crime de terrorismo, o procurador considerou ter ficado provado que o ex-fuzileiro João Paulino cometeu o crime de tráfico de estupefacientes, por ter na sua posse 14 quilogramas de droga, com um valor superior a 90 mil euros, e igualmente o crime de detenção de cartuchos e munições proibidas, se bem que tenha devolvido este material já depois de iniciado o julgamento.

Ex-responsáveis da Polícia Judiciária Militar condenados a penas suspensas

Além do ex-fuzileiro, também o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira, e o ex-porta-voz dessa força policial, Vasco Brazão, foram condenados pelo Tribunal Judicial de Santarém.

O primeiro foi condenado a quatro anos de prisão, com execução suspensa por igual período, e à sanção acessória de proibição do exercício de funções por um período de três anos.

O coronel Luís Vieira estava acusado pelo Ministério Público dos crimes associação criminosa, tráfico e mediação de armas, falsificação ou contrafação de documentos, denegação de justiça e prevaricação e favorecimento pessoal praticado por funcionário, tendo sido condenado apenas por este último crime.

Já Vasco Brazão foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa na sua execução por igual período, no processo do furto e recuperação de armamento dos paióis de Tancos. O ex-porta-voz da PJM foi ainda sentenciado a com a proibição do exercício de funções por um período de dois anos e meio.

O coletivo de juízes condenou o major Vasco Brazão pela prática de um crime de favorecimento pessoal praticado por funcionário e um crime de falsificação ou contrafação de documentos, num cúmulo jurídico de cinco anos, tendo a execução da pena sido suspensa por igual período.

Vasco Brazão foi absolvido da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, e denegação de justiça e prevaricação de que era também acusado pelo Ministério Público.

Com Lusa

