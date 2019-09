O Presidente da República foi obrigado a reagir a uma notícia da TVI que dizia que ele teria encoberto a operação encenada de recuperação das armas roubadas nos paióis militares de Tancos.

Tancos. "É bom que fique claro que o Presidente não é criminoso"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi forçado a reagir, de forma inusitada, em Nova Iorque, à notícia divulgada pela TVI de que o Ministério Público colocava a hipótese de que Vasco Brazão, major da Polícia Judiciária Militar, se ter referido a si ao falar no "papagaio-mor do reino", que sabia tudo sobre Tancos, nas escutas que lhe foram feitas.

O Presidente da República reiterou nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos, e sublinhou que “é bom que fique claro que o Presidente não é criminoso”.

O advogado de Vasco Brazão veio hoje pedir, numa entrevista à TSF: “Não metam o Presidente nisto".

Ricardo Sá Fernandes não quer que fique qualquer dúvida no ar, e assegurou "absolutamente peremptório que o major Vasco Brazão não tem nenhuma indicação ou suspeita de que o Presidente da República tivesse conhecimento do que quer que fosse".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que, “nem através do Governo, nem através de ninguém no parlamento, nem através das chefias militares, nem através de quaisquer entidades de investigação criminal, civil ou militar, nem através de elementos da (minha) equipa, da Casa Civil ou da Casa Militar, nem através de terceiros” teve qualquer informação sobre o caso.

“Espero que seja a última vez que falo sobre a matéria, até porque se aguarda a todo o momento a acusação, no caso de ela existir, e o que haja a investigar contra quem quer que seja, sem qualquer limitação, seja investigado”, afirmou.

O Presidente sublinhou que se trata dos “mesmos factos, os mesmos elementos”, de “há três ou quatro meses, que são reapresentados”.

“Mas para que não restem dúvidas, por uma questão, não só de honra pessoal, mas porque estou aqui a defender a posição de Portugal – reafirmou - é bom que não esteja a defender a posição de Portugal na Assembleia-geral das Nações Unidas ao mesmo tempo que surge uma vaga dúvida sobre se o Presidente é criminoso, é bom que fique claro que o Presidente não é criminoso”.

O furto de armas de guerra nos paióis de Tancos foi divulgado em 29 de junho de 2017. Um dos arguidos do processo é o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes.

Quase três meses após a divulgação do furto das armas, a Polícia Judiciária Militar (PJM) revelou o aparecimento do material, na região da Chamusca, em colaboração com elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.

O processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial, por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o ex-director da PJM Luís Vieira e o antigo porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.

Entre o material furtado constavam granadas, munições antitanque, explosivos e uma grande quantidade de munições.

“Não tenho nenhuma razão para suspeitar", diz Jerónimo de Sousa

Hoje, o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, foi taxativo acerca do alegado conhecimento prévio do Presidente sobre a encenação do assalto à Tancos. É a palavra do Presidente. Não tenho nenhuma razão para suspeitar"

O líder comunista declarou não ter quaisquer suspeitas relativamente à palavra do Presidente da República sobre a polémica do roubo e encobrimento da operação de recuperação do material de guerra furtado em Tancos.

"Eu ouvi declarações do Presidente da República a afirmar claramente que não tem a ver com qualquer situação menos clara. É a palavra do Presidente. Não tenho nenhuma razão para suspeitar", disse Jerónimo de Sousa.

A TVI noticiou que o major da PJ Militar Vasco Brazão se referiu, numa escuta telefónica, ao Presidente da República, como o "papagaio-mor do reino", que, segundo ele, sabia de tudo.

“Acho que é leviano envolvermos o nome do Presidente”, reagiu o líder do PSD, Rui Rio à notícia sobre o alegado envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa na polémica do roubo e encobrimento em Tancos.

Por seu lado, a coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu que a questão de Tancos "não deve ser um caso de eleições" porque "já decorre há bastante tempo".

Posição semelhante foi assumida pela dirigente do CDS, Assunção Cristas, que disse aos jornalistas: “Nós estamos a tratar de eleições legislativas e não vou comentar mais este assunto.”

Armas e drogas

O Ministério Público acredita que os assaltantes dos paióis de Tancos queriam trocar as armas roubadas por droga, segundo documentos do Tribunal da Relação de Lisboa, a que o semanário Expresso teve acesso. Era este o plano de João Paulino, líder do grupo que levou a cabo o assalto a Tancos.

O Expresso recorda ainda que no terreno da avó do ex-fuzileiro, onde terá sido escondido o armamento, as autoridades encontraram vários fardos de droga. 66 quilos de cocaína e 16 quilos de haxixe que nas ruas valem perto de três milhões de euros. Um valor bastante superior ao das armas roubadas ao exército.

O caso de Tancos tem 25 arguidos além de João Paulino, que há um ano se encontra em prisão preventiva. O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se por suspeitas de ajudar no encobrimento da operação paralela da PJM e da GNR para a recuperação das armas, quatro meses depois do assalto, tendo sido agora constituído arguido.

