O assalto que foi pensado por um toxicodependente que tinha uma dívida de mil euros terá sido visto apenas por duas cabras que passeavam por um quartel ao abandono. A incrível história que levou à demissão de um ministro e à detenção de várias patentes das forças armadas.

Tancos. A dívida de 1000 euros de um toxicodependente que abana Portugal

Podia ser o argumento de um filme de comédia à portuguesa mas as alcunhas de Nando, Caveirinha, Fechaduras e Pisca estão mesmo no despacho de acusação do Ministério Público relativo ao Caso Tancos que já levou à demissão do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, constituído arguido. No documento a que o Contacto teve acesso, o enredo da história é descrito ao pormenor.

Um toxicodependente com a alcunha de Pisca, que também vendia drogas, estava a braços com dívidas ao seu fornecedor de haxixe. Quando soube pelo sobrinho, a cumprir, naquele momento, serviço militar na base de Tancos, que eram lamentáveis as condições de segurança dos paióis, viu que era a oportunidade para solucionar os mil euros que devia a João Paulino, “o grande traficante de Ansião”, e ainda lucrar com o roubo.

João Paulino, também arguido no caso do roubo de armas à PSP, criou um grupo que planeou o assalto com o objetivo de dividir os lucros e até de, eventualmente, vender os explosivos à ETA, sem terem presente que à época a organização independentista basca já tinha abandonado a luta armada. A maior parte da quadrilha era formada por vários homens da rede de tráfico de João Paulino, para além de Pisca e do militar Filipe Sousa, que aceitou dar mais informações. É Fechaduras que explica como se podem abrir as portas dos paióis mas mais tarde arrepende-se e denuncia o plano a uma procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto que avisa um inspetor da Polícia Judiciária de Vila Real. Mas esquece-se do local para onde estava previsto o roubo e diz que apenas sabe que seria no centro do país.

É a 28 de junho de 2017 que se dá o assalto. Numa madrugada sem lua visível, trazem as armas com dois carrinhos de mão e avançam cuidadosamente com os rostos tapados por passa-montanhas. Mas nada havia a temer nesta base militar das forças armadas.

As câmaras de videovigilância não funcionam, as torres de vigia não têm guarnição, a iluminação é inexistente e as rondas não são respeitadas. O comandante responsável pela guarda aos paióis tinha dito aos soldados às suas ordens para não cumprirem as rondas regulares apesar de ter deixado escrito que elas tinham sido feitas. Ele próprio fez duas rondas e apenas encontrou duas cabras dentro da base militar. Terão sido as únicas testemunhas do assalto.

De acordo com o Ministério Público, as caixas de cartão e madeira carregavam material avaliado em quase 35 mil euros e pesava 311 kg. “Os arguidos João Paulino, António Laranginha (Zé), Fernando Santos (Baião), Pedro Marques, Hugo Santos, Gabriel Moreira (Tige) e João Pais (Caveirinha) terminaram o transporte do material militar até à carrinha, pelas 4h”. Depois, descarregaram o material numa propriedade da avó de João Paulino onde em tempos funcionou o restaurante Os Pegões, a 30 quilómetros dos paióis.

Pela denúncia do informante Fechaduras, a Polícia Judiciária ainda tentou evitar o crime através de escutas a alguns dos suspeitos mas terá sido impedida pelo juiz de instrução criminal Ivo Rosa que considerou os factos descritos como “demasiado vagos”. Mais tarde, quando o cérebro do assalto suspeitou que estivessem no seu encalço, conversou com um amigo da GNR para servir de intermediário e informar que aceitava entregar o material roubado que não conseguisse despachar desde que nada lhe acontecesse nem ao grupo que liderou no assalto.

Um desastre em cadeia

A partir daí, a história assume proporções maiores quando a Polícia Judiciária Militar (PJM) e Azeredo Lopes terão encenado a descoberta do material quando, na verdade, já sabiam onde se encontrava e terão optado por levá-las até à Chamusca. Nesse plano, alguém denunciaria o novo local através de uma cabine telefónica pública para não ser identificado mais tarde. Este processo de recuperação do material militar levou a uma investigação judicial, por suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas e terrorismo no furto do armamento e durante a qual foram detidos o ex-diretor da PJM Luís Vieira e o antigo porta-voz da PJM Vasco Brazão e três militares da GNR, num total de oito militares.

Contudo, na acusação do Ministério Público a que o Contacto teve acesso vem a referência a João Cordeiro, Tenente-General e ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República. Numa escuta telefónica à conversa com o seu pai, as autoridades detetaram Vasco Brazão a dizer que a Casa Militar estaria informada. Dias depois, Vasco Brazão comentou com a irmã que o “papagaio mor” do “reino” não comentaria tão cedo o caso de Tancos e que o advogado Sá Fernandes teria comunicado à presidência que o ex-porta-voz da PJM estava na posse de um email que a comprometeria. Mais tarde, esclareceu que esse email demonstrava a existência de contactos com a Casa Militar do Presidente da República que lhe teria sido reencaminhado por Luís Vieira.

Para o PS, trata-se de uma pedra no sapato, numa corrida contra o tempo. Para o PSD, é a bóia que ainda mantém a esperança de um resultado que não seja desastroso e o partido liderado por Rui Rio requereu, segunda-feira, ao presidente da Assembleia da República uma reunião urgente da conferência de líderes para agendar um debate sobre Tancos em Comissão Permanente, invocando uma “suspeita da conivência do primeiro-ministro”. Em plena reta final na campanha para as eleições legislativas que se realizam no domingo, o caso Tancos veio agitar as águas do debate político e promete dar muito que falar.