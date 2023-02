(…) há casos de pessoas que já exerceram funções em três autarquias diferentes (…) controladas pelo mesmo partido.

Autarquias portuguesas: tachos, dinheiros públicos e pouca vergonha

Sérgio FERREIRA BORGES (…) há casos de pessoas que já exerceram funções em três autarquias diferentes (…) controladas pelo mesmo partido.

O que se passa em grande parte das autarquias portuguesas devia fazer-nos corar de vergonha. Mas só alguns se dão a esse trabalho de mostrar que ainda se radicam nos valores da honradez.

Vejamos um caso típico. Um membro de um partido concorreu às últimas eleições autárquicas. Mas o número de votos recolhidos não foi suficiente para garantir a eleição. Executa-se então um expediente, para não deixar esse militante no desemprego - contrata-se por ajuste directo, para prestar serviços naquela ou noutra autarquia próxima, controlada, obviamente, pelo mesmo partido. E muitas vezes, disto resultam benefícios para o visado, porque vai ganhar mais do que se tivesse sido eleito.

Este é o modelo base que atinge, sobretudo, o PS e o PSD. Mas depois existem derivas mais requintadas. Por exemplo, abre-se concurso público, para o preenchimento de um lugar, sendo que, os requisitos exigidos correspondem integralmente ao currículo da pessoa que se quer contratar. Arranja-se até uma artimanha que, praticamente, excluiu toda a gente do concurso, excepto aquele que é desejado, para o lugar em questão.

E para que a vergonha seja ainda maior, há casos de pessoas que já exerceram funções, em três autarquias diferentes, mas todas com um traço comum - são controladas pelo mesmo partido, pelo qual a pessoa em causa se candidatou, sem sucesso.

Teoricamente, há formas de travar esta desvergonha. Por exemplo, apresentando queixa ao Ministério Público, ou à Inspecção Geral da Administração Pública. Mas a queixa, para ter sucesso, terá de ser acompanhada de provas da existência de uma ilegalidade. E isso é quase impossível, porque os prevaricadores recorrem sempre a expedientes para contornar a lei. Para além de que a investigação destes casos é geralmente demorada e isso acaba por lhe retirar eficácia.

Podia existir um novo quadro legal que barrasse o caminho dos empregos a pessoas que tivessem sido candidatas, ou a familiares dos eleitos. Talvez com isto, os chamados "tachistas" percebessem que não podem capturar os partidos, as autarquias e outros organismos e institutos públicos por onde se espalham para viverem à custa do contribuinte.

Esta pouca vergonha afecta irremediavelmente a reputação do poder autárquico, provocando uma quebra de confiança que tão depressa não será recuperável.

Pode somar-se ainda a tragédia das obras públicas, com a promiscuidade que existe entre o poder político local e os empreiteiros. São milhões que saem do Estado para beneficiar autarcas pouco escrupulosos, que passam pelas câmaras municipais com o único objectivo de criar fortuna pessoal.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

